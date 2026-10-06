[오늘의 정치일정] 10월 6일(화)

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 장동혁 대표가 28일 문화일보 유튜브에 출연했다.
- 대통령은 28일 청와대에서 제43회 국무회의를 열었다.
- 외교부와 국방부, 여야는 국감과 공개 일정을 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제43회 국무회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 국정감사
-1차관
10:00 국정감사
-2차관
10:00 국정감사
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 국가보훈부 국정감사
-차관
10:00 국가보훈부 국정감사
<더불어민주당>
공개 일정 없음
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:30 문화일보 유튜브 '허민의 뉴스쇼' 출연
17:00 경향신문 창간 80주년 비전선포식 (신라호텔 다이너스티홀 / 서울 중구 동호로 249)
-정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의(국회 본관 245호)
10:00 2026년도 국정감사 - 외교통일위원회(국회 본관 401호)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
17:00 경향신문 창간 80주년 기념식/ 서울신라H 2층 다이너스티홀(서울 중구 동호로 249)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00 최고위원회(본청 224호)
10:00 혁신정책연구원 주최 불평등 해소 토론회2(의원회관 제2간담회의실)
11:00 사회민주당 신임 당대표 예방(본청 224호)
-김준형 원내대표
09:00 최고위원회의(본관224호)
10:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회(의원회관 2간담회의실)
10:00 외교통일위원회 국정감사(본관 401호)