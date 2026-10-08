[오늘의 정치일정] 10월 8일(목)

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 알시시 이집트 대통령과 국빈 정상회담을 했다.
- 외교·국방·보훈부는 차관회의와 접견, 기념식 일정을 잡았다.
- 여야 지도부는 회의와 현장방문, 방송출연 등 일정을 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
'알시시' 이집트 대통령 국빈 방한 정상회담
<외교부>
-장관
07:30 데이브 맥코믹 미 상원의원 조찬
이집트 대통령 국빈방한 계기 정상 수행
-1차관
10:00 차관회의
-2차관
통상 업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
09:00 차관회의 참석
<국방부>
-장관
10:15 미 상원의원 접견
-차관
일본 국외출장
<국가보훈부>
-장관
11:00 재향군인의 날 기념식
-차관
09:00 차관회의 참석
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 전화 출연
08:00 수확철 농업 현장 방문 및 농업인 간담회 / 미양면 행정복지센터
14:00 다이빙 주한중국대사 접견 / 국회 본관 당대표회의실
-한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
08:30 최고위원회의 (국회 본관 228호)
10:30 조선일보 주최 <아이가 행복입니다 시즌9>(롯데월드타워 시그니엘 76층 그랜드볼룸 / 서울 송파구 올림픽로 300)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
-천하람 원내대표
07:30 CBS-R 박성태의 뉴스쇼 출연
10:00 국방위원회 국정감사(합동참모본부, 용산)
<조국혁신당>
-신장식 당대표·김준형 원내대표
09:00 최고위원회의(본관 224호)
09:30 이주노동자 겨울옷 나눔 캠페인(본관 224호)
-김준형 원내대표
14:00 유튜브 매불쇼 출연