전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.12 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

美 현지 매체 "韓 500억달러 알래스카 LNG 투자, 경제성 의문"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프가 9일 한국의 알래스카 LNG 투자 발표했으나 논란이 컸다.
  • 현지 매체는 경제성 부족과 미확정 투자로 성사 가능성을 낮게 봤다.
  • 구속력 계약은 없고 트럼프 행정부는 투자를 성사시키려 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

韓, 최종투자결정 후 상업성 따져 검토…트럼프 발표에도 투자 미확정
비용은 美 걸프 연안의 약 2배…밴스 "투자 성사시킬 것"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 500억달러 이상 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업 투자를 발표했지만, 현지 매체가 사업의 경제성에 의문을 제기했다. 미국 걸프 연안의 LNG 사업보다 비용이 높고 구매자들과 확정 계약도 체결하지 못해, 실제 투자까지는 넘어야 할 장벽이 적지 않다는 지적이다.

알래스카 공영방송 알래스카 퍼블릭 미디어는 지난 9일(현지시간) '트럼프의 한국 500억달러 알래스카 가스관 투자 압박, 익숙한 경제성 문제에 직면'이라는 제목의 기사에서 한국의 투자 여부가 확정되지 않았다고 보도했다.

트럼프 대통령은 지난달 30일 백악관에서 한국이 알래스카 가스관 사업에 500억달러 이상을 투자할 것이라고 발표했다. 그러나 한국 측은 투자에 합의한 것이 아니라 향후 투자 가능성을 검토하기 위한 협력을 시작하기로 한 것이라고 해명해 왔다.

트럼프 대통령은 지난 2일 발표가 성급하지 않았다고 반박했다. 그러면서 한국이 알래스카 LNG에 투자하지 않으면 "그냥 더 물리겠다"고 말했다.

민주당 소속 빌 빌레초스키 알래스카주 상원의원은 한국 당국자들이 앵커리지에서 주 의원들과 가진 오찬 자리에서 이 같은 입장을 재확인했다고 전했다. 사업 개발업체 글렌파른(Glenfarne)이 최종투자결정(FID)을 내린 뒤 상업성이 합리적이라고 판단되면 투자를 검토하겠다는 것이다.

그는 "현시점에서 한국이 이 사업에 투자하기로 한 결정은 전혀 없다는 점이 매우 분명했다"고 말했다.

한국 당국자들은 투자가 이뤄지려면 상업적으로 합리적이어야 한다는 입장을 일관되게 밝혀 왔다. 예컨대 미국 국채에 투자하는 것보다는 나아야 한다는 것이다.

◆ 비용은 걸프 연안의 약 2배…캐나다 사업보다도 비싸

문제는 가격 경쟁력이다. 로이터통신은 알래스카 LNG의 단위당 비용이 미국 걸프 연안의 유사한 사업보다 약 두 배 높을 수 있다고 보도했다.

알래스카주 당국은 수십 년 동안 길이 약 1300㎞의 가스관 건설을 추진해 왔다. 그러나 막대한 사업비를 뒷받침할 만한 가격으로 가스를 구매하겠다는 확정 수요처는 확보하지 못했다.

캐나다 브리티시컬럼비아주 태평양 연안의 LNG 캐나다 사업보다도 비용이 높다. 한국가스공사는 이 사업의 지분 5%를 보유하고 있다. 사업 주도업체인 셸은 트럼프 대통령의 발표 하루 전, 생산능력을 두 배인 연간 2800만t으로 늘리겠다고 밝혔다.

LNG 캐나다는 대체로 비슷한 비용으로 알래스카 LNG보다 약 40% 많은 가스를 생산할 수 있다.

에너지 컨설팅업체 포텐앤파트너스의 제이슨 피어 글로벌 사업정보 책임자는 "물어야 할 질문은 사람들이 그런 이점에 얼마를 지불할 의향이 있느냐는 것"이라고 말했다.

◆ 이란 전쟁에 전략적 가치 부각…구속력 있는 구매계약은 아직

다만 이란 전쟁으로 중동에서 아시아로 향하는 천연가스 운송에 차질이 빚어지면서 알래스카 사업의 전략적 가치가 커졌다는 평가도 나온다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국 석좌는 이란 전쟁과 한미관계를 원만하게 유지하려는 한국의 의지 때문에 한국이 평소보다 더 큰 위험을 감수하고 더 높은 비용을 지불할 수 있다고 내다봤다. 그는 한국이 결국 투자를 이행할 것으로 예상하면서 "세부 사항은 때가 되면 정리될 것"이라고 말했다.

그러나 아시아 구매자들은 알래스카 LNG에 대해 구속력 없는 구매의향서만 제출했을 뿐, 특정 가격에 가스를 사겠다는 확정 계약은 맺지 않았다.

피어는 "지금까지 알래스카산 LNG에 시장가격보다 상당히 높은 가격을 지불하겠다는 계약에 서명한 구매자는 없었다"며 "사업이 결승선을 통과하려면 해야 할 일이 많다. 어떤 의미에서도 임박했다고 보기 어렵다"고 평가했다.

JD 밴스 미국 부통령은 지난주 앵커리지를 방문한 자리에서 투자가 확정되지 않았음을 사실상 인정했다. 그러면서도 트럼프 행정부가 투자를 반드시 성사시키겠다는 의지를 밝혔다.

밴스 부통령은 알래스카 지역 방송 '알래스카스 뉴스 소스'에 "솔직히 한국에는 몇 가지 정치적 역학관계가 있지만, 우리는 이 일을 해낼 것"이라며 "한국의 현 정부든 차기 정부든, 솔직히 말해 일본 등 다른 나라들과 손잡아야 하든 마찬가지"라고 말했다.

5일(현지시간) 알래스카로 향하는 에어포스투에 탑승 전 취재진의 질문에 답하는 JD 밴스 미국 부통령. [사진=로이터 뉴스핌]

 

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
사우디 공항 이틀 연속 피격 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 11일(현지시간) 또다시 공격을 받았다. 전날 공격에 따른 사망자는 13명으로 늘었다. 사우디 동부 담맘의 킹파드 국제공항도 11일 새벽 인근에 발사체가 떨어진 데 이어, 이날 밤 공격을 받았다. 예멘의 친이란 반군 후티는 잇단 공격의 배후를 자처하며 사우디 공항 이용 자제를 거듭 경고했다. 로이터통신에 따르면 사우디 주도 연합군은 이날 "미확인 발사체"가 킹칼리드 국제공항 제4터미널을 겨냥해 화재가 발생했다고 밝혔다. 사우디 민간항공청은 부상자가 발생했다면서도 정확한 인원은 공개하지 않았으며, 피해 규모를 파악 중이라고 설명했다. 연합군은 공항 인근에서 순항미사일을 요격했으며, 동부주에서도 드론 1기를 격추했다고 덧붙였다. 전날 공격의 사망자는 당초 12명에서 13명으로 늘었다. 주사우디 인도대사관은 이날 부상자 가운데 자국민 1명이 숨졌다고 밝혔다. 부상자는 300명이 넘는다. 블룸버그통신은 지난 2월 말 이란 전쟁이 시작된 이후 사우디에서 발생한 단일 사건 가운데 가장 많은 사망자를 낸 공격이라고 전했다. 리야드 공항은 이 공격 이후 폐쇄된 상태다. ◆ 담맘공항·아람코 시설도 공격…후티 "공항 이용 말라" 재경고 후티 반군의 야히아 사레아 군 대변인은 이날 TV 연설에서 10일 리야드 공항 공격이 자신들의 소행이라고 밝혔다. 담맘공항과 국영 석유회사 아람코의 시설 두 곳도 공격했다고 주장했다. 사우디 정부와 아람코는 로이터의 논평 요청에 응하지 않았다. 사우디 민간항공청은 이날 밤 늦게 담맘 킹파드 국제공항이 공격받은 사실을 확인했다. 민간항공청은 "공항 시설에 대한 피해 평가와 안전 점검이 진행 중"이라고 밝혔다. 당시 이동 중인 항공기에 타고 있던 한 목격자는 로이터에 현지시간 오후 8시30분(한국시간 12일 오전 2시30분)께 발사체가 계류 중인 항공기 옆 활주로에 떨어져 불이 났다고 전했다. 담맘공항은 사우디에서 세 번째로 큰 공항이다. 후티는 앞서 항공사와 공항 직원, 여행객에게 사우디 공항을 이용하지 말라고 다시 경고했다. 후티는 "경고를 심각하게 받아들이라"며 "요격 실패에 대한 책임은 전적으로 사우디에 있다"고 주장했다. 후티는 사우디가 지난 24시간 동안 수도 사나와 근거지 사다 등 예멘 전역에 124차례 공습을 가했다고 주장했다. ◆ 국제행사 예정대로 강행…금융지구 재택근무 전환 공격이 이어지는 가운데 리야드에서는 국제 에너지 행사가 예정대로 열렸다. 사우디 에너지부에 따르면 WPC 에너지(WPC Energy)가 주관하는 제25차 세계석유회의(WPC)가 이날 공항에서 약 10km 떨어진 컨벤션센터에서 개막했다. 회의는 15일까지 닷새간 이어진다. 국제에너지포럼(IEF) 장관회의도 이날 열렸으나 본회의는 비공개로 진행됐다. 다만 행사 참석과 참가자 이동에 차질이 빚어지고 있다. 블룸버그에 따르면 BP와 셸 경영진은 이번 행사 참석을 취소했다. 공동 주최국인 이탈리아의 질베르토 피케토 프라틴 에너지장관은 화상으로 참여하기로 했다. 독일 경제부는 현지에 머무는 카테리나 라이헤 장관의 귀국 항공편 확보에 어려움을 겪고 있다. 블룸버그에 따르면 리야드 금융 중심지는 추가 공지가 있을 때까지 재택근무로 전환했다. 사우디 당국은 리야드의 모든 학교 수업을 11일부터 15일까지 원격으로 진행하도록 했다. 오는 26일 개막하는 사우디 최대 투자행사 미래투자이니셔티브(FII)의 개최와 참석자 안전 확보에도 관심이 쏠린다. 이 행사에는 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)와 블랙록의 래리 핑크 CEO 등이 참석할 예정이다. FII 주최 측은 "수천 명의 대표단을 맞을 준비를 하고 있다"며 예정대로 개최하겠다는 입장을 밝혔다. 한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 사우디의 후티 공습에 미국이 동참하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 사우디는 지난달 후티가 홍해 연안의 전략 요충지를 장악하자 공습을 강화하고 예멘 정부군의 반격을 지원해 왔다. 후티가 장악한 예멘 외무부는 사우디가 군사행동을 이어가면 상호주의 원칙에 따라 더 강하게 대응하겠다고 밝혔다. 외무부는 알마시라TV를 통해 "사우디가 침략과 내정 간섭을 멈추지 않는 한 더 나쁜 일이 닥칠 것"이라고 경고했다. 예멘의 친이란 후티 반군이 공항을 공격했다고 밝힌 가운데, 2026년 10월 8일 사우디아라비아 리야드의 킹칼리드 국제공항에서 연기와 불길이 치솟고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-10-12 05:51
사진
제주항공 여객기서 보조배터리 화재 (사진=제주항공 제공)[mdtoday = 김미경 기자] 제주항공 여객기에서 승객이 소지한 보조배터리에 화재가 발생하면서 탑승객 167명이 항공기 밖으로 대피하는 일이 벌어졌다. 불은 현장에서 진화됐으며 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.10일 오후 7시 36분경 청주국제공항에서 제주로 출발할 예정이던 제주항공 여객기 객실에서 보조배터리에 불이 붙었다.화재는 항공기가 활주로로 이동하기 전 발생했다. 당시 객실에 앉아 있던 승객의 휴대전화에서 불이 시작됐으며, 해당 승객은 보조배터리를 손에 쥐고 있었던 것으로 전해졌다.불이 나자 주변 승객과 승무원이 즉각 진화에 나섰다. 인근 승객이 옷으로 보조배터리를 덮었고, 승무원은 이를 리튬배터리 화재 진압용 파우치에 넣어 불을 껐다.신속한 대응으로 화재는 진압됐지만 객실 내부에 연기가 발생하면서 승객 167명 전원이 항공기 밖으로 대피했다. 이 기사는 메디컬투데이가 제공하는 기사입니다. 2026-10-11 15:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동