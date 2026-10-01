[종합] 트럼프 "한국, 美 에너지 인프라에 2000억달러…원전 8기·알래스카 LNG 투자"

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원전 1200억달러·알래스카 LNG 500억달러대·텍사스 가스발전 220억달러

"한국 정부가 자금 조달·전액 부담…美 에너지 지배력 강화"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 행정부가 한국이 미국의 에너지 인프라에 약 2000억달러(약 271조원)​를 투자한다고 공식 발표했다.

30일(현지시각) 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 함께 한국의 대미 투자 계획을 설명하면서 한국이 미국의 에너지 인프라에 2000억달러에 조금 못 미치는 규모를 투자할 것이라고 밝혔다.

러트닉 장관은 "한국은 국부 자금으로 미국의 에너지 인프라에 2000억달러에 조금 못 미치는 금액을 투자해 미국의 에너지 지배력(energy dominance)을 강화할 것"이라고 말했다.

이어 "이 프로젝트들은 미국의 이익을 위해 한국 정부가 자금을 조달하고 전액 비용을 부담한다(fully paid for)"고 강조했다.

이번 투자는 지난해 한미 간 합의에 따라 한국이 약속한 3500억달러(약 475조원) 규모 대미 투자 패키지의 일부다. 이 가운데 1500억달러(약 20조원)는 조선 분야에, 나머지 2000억달러(약 271조원)는 전략적 투자에 배정됐다.

◆ 원전 8기에 1200억달러…美 원전 공급망 구축

러트닉 장관은 이번 투자 가운데 가장 큰 규모로 1200억달러(약 163조원) 규모의 대형 원전 8기 건설 프로젝트를 제시했다.

그는 "1000억달러(약 136조원)에 200억달러(약 27조원)의 예비비를 더해 대형 원전 8기를 건설한다"며 "이 원전은 미국 전역에 들어설 것"이라고 말했다.

구체적으로 오하이오, 테네시, 사우스캐롤라이나, 켄터키 등을 건설 대상 지역으로 거론했다.

러트닉 장관은 "이들은 거대한 원자력발전소들"이라며 "우리가 원자력 공급망을 구축해 미국이 세계에 원자력을 수출하는 나라가 되기를 원하기 때문"이라고 설명했다.

◆ 알래스카 LNG에 500억달러대…천연자원 개발 본격화

두 번째 프로젝트는 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업​이다.

러트닉 장관은 "알래스카 LNG 프로젝트에 500억달러(약 68조원)가 조금 넘는 금액을 투자한다"며 "이 500억달러 규모 프로젝트는 알래스카의 엄청난 천연자원을 본격적으로 개발하기 시작할 것"이라고 말했다.

알래스카 LNG 사업은 알래스카 북부 노스슬로프에서 생산한 천연가스를 약 1300km의 파이프라인을 통해 남부 니키스키의 액화시설로 운송한 뒤 아시아 등 해외로 수출하는 프로젝트다. 로이터는 이 사업의 총 사업비를 약 445억~545억달러로 추산했다.

트럼프 대통령은 이날 알래스카 프로젝트가 즉시 최대 1만2000개의 건설 일자리와 1000개의 운영 일자리를 창출할 것이라고 전망했다. 또 알래스카 가구의 연간 에너지 비용을 최대 1500달러, 경우에 따라 2200달러까지 낮출 수 있다고 말했다.

◆ 텍사스 220억달러 투입해 6.5GW 가스발전소

세 번째 프로젝트로는 텍사스 가스화력발전소 건설이 제시됐다.

러트닉 장관은 텍사스에 220억달러(약 30조원)​ 이상을 투입해 6.5GW 규모 가스화력발전소를 건설한다고 밝혔다.

트럼프 대통령도 이날 텍사스에 6GW 규모의 대규모 발전시설을 건설할 것이라며 "우리가 볼 수 있는 것 가운데 가장 큰 규모"라고 강조했다.

러트닉 장관은 미국의 천연가스와 에너지 자원이 해외 시장으로 확대될 가능성도 언급했다. 그는 동남아시아 지역이 미국의 가스와 천연자원에 의존하게 될 것이라는 취지로 설명했다.

이번 투자 계획은 미국의 원자력·천연가스 발전 역량을 확대하는 동시에 알래스카 천연가스의 아시아 수출 기반을 구축하는 데 초점이 맞춰졌다. 로이터는 알래스카 LNG가 완공될 경우 일본·한국·대만·태국 등 동아시아 시장을 주요 수출처로 삼게 될 것으로 전망했다.

러트닉 장관은 "우리가 체결한 무역 합의의 구조와 그 합의를 성사시킨 미국의 최고 협상가가 없었다면 이 가운데 그 어떤 것도 가능하지 않았을 것"이라고 강조했다.

하워드 러트닉 미국 상무장관(왼쪽)이 2026년 9월 30일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관 집무실에서 도널드 트럼프 대통령(오른쪽아래)과 댄 설리번 공화당 상원의원(알래스카)이 지켜보는 가운데 알래스카 에너지 인프라 프로젝트에 대해 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com