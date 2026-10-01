[오늘날씨] 아침 출근길 '쌀쌀'…최저 7도까지 '뚝'

AI 핵심 요약beta
- 1일 전국이 맑겠고 출근길 쌀쌀했다.
- 찬 공기 영향으로 아침 기온이 크게 떨어졌다.
- 미세먼지는 좋음, 해상 물결은 0.5~2.5m였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 1일은 아침 출근길 기온이 7도까지 떨어지며 쌀쌀할 전망이다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 전국이 맑은 가운데 북쪽에서 내려오는 찬 공기 영향으로 기온이 떨어지겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 12도 ▲인천 12도 ▲수원 13도 ▲춘천 9도 ▲강릉 14도 ▲청주 13도 ▲대전 13도 ▲전주 15도 ▲광주 16도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 21도다.
최고기온은 ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲수원 20도 ▲춘천 21도 ▲강릉 24도 ▲청주 21도 ▲대전 22도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲대구 22도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 23도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com