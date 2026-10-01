트럼프 "이번 투자로 에너지 공급망 확보·한국과 파트너십 강화"

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"한국과의 무역협정 체결 결과…대가로 한국에 대한 관세 15%로 낮춰"

한국의 대미 투자 약정액 중 일부 이번 사업에 투입

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 한국의 이번 대미 투자가 미국의 핵심 에너지 공급망을 확보하고 한국 및 전체 태평양 지역과의 파트너십을 강화하는 데 중요한 진전이라고 말했다.

트럼프 대통령은 30일(현지시간) 백악관에서 한국의 2,000억 달러(약 271조원) 대미 투자 내용을 발표하며 이같이 평가했다.

그는 "우리는 미국 역사상 최대 규모 중 하나인 에너지 인프라 투자를 발표하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "오늘 발표하는 거대한 투자 패키지는 우리의 핵심 에너지 공급망을 확보하고, 미국의 에너지 지배력을 확보하며, 한국 및 전체 태평양 지역과의 파트너십을 그 어느 때보다 강화하는 데 있어 중대한 진전"이라고 밝혔다.

그는 "우리는 한국과 무역협정을 체결했다"며 "한국은 수천억 달러를 투자해야 하며 나는 (한국에 대한) 관세를 15%로 낮췄다"고 설명했다.

이어 "그 돈의 일부가 이 사업에 투입됐다"며 "그렇지 않았다면 이 사업은 규모가 워낙 크기 때문에 필요한 자금을 확보하기가 쉽지 않았을 것"이라고 언급했다.

트럼프 대통령은 일본, EU, 한국이 미국에 수천억 달러를 투자할 것이라면서 "이것은 이전에 들어보지 못했던 돈이다. 우리는 훌륭한 협상을 했다"고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 백악관에서 한국의 대미투자에 대한 발언하고 있다. [로이터=뉴스핌]

smlee@newspim.com