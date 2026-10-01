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[채권/외환] 美 10년물 5.3% 돌파… PCE 둔화에도 장기금리 18년 만에 최고

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AI 핵심 요약

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  • 미국 8월 PCE가 예상치를 밑돌아 10월 금리 인상 기대가 줄었다
  • 10년물 금리는 5.296%로 올라 2007년 이후 최고치를 기록했다
  • 달러는 보합세였고 시장은 2일 고용보고서를 주목했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년물 장중 2007년 이후 최고·30년물 24년 만에 최고
10월 금리 인상 기대 후퇴, 달러는 보합

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 장기 국채 금리가 30일(현지시간) 상승했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 물가지표가 시장 예상을 밑돌면서 10월 추가 금리 인상 기대가 낮아졌지만 장기물 금리는 상승세를 이어갔다. 반면 통화정책에 민감한 2년물 금리는 보합권에 머물렀다. 달러화도 주요 통화 대비 보합세를 나타냈다.

미 상무부에 따르면 8월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월 대비 0.3% 상승했다. 시장 예상치 0.4%를 밑돌았다. 7월 상승률도 기존 0.2%에서 0.1%로 하향 조정됐다.

전년 동월 대비 PCE 물가 상승률은 3.4%로, 7월과 같은 수준을 기록했다. 7월 상승률은 당초 3.7%에서 3.4%로 하향 조정됐다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가는 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비 3.0% 상승했다. 7월 근원 PCE 상승률 역시 전년 동월 대비 3.3%에서 3.0%로 하향 조정됐다.

예상보다 낮은 물가 지표에 연준의 추가 금리 인상 전망도 후퇴했다. 시장은 연준이 10월 회의에서 기준금리를 동결할 가능성을 약 63%로 반영했다. PCE 발표 전 55%에서 높아졌다. CME 페드워치에 반영된 10월 금리 인상 가능성도 37%로 일주일 전 70%에서 크게 낮아졌다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌]

 10년물 장중 2007년 이후 최고·30년물 24년 만에 최고

PCE 발표 직후 미 국채 금리는 일제히 하락했지만 장기물은 이후 방향을 틀었다.

벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 4.05bp(1bp=0.01%포인트) 오른 5.296%를 기록했다. 장중에는 5.3061%까지 올라 2007년 6월 이후 최고치를 찍었다.

30년물 금리는 4.73bp 상승한 5.6413%를 기록했다. 장중에는 5.6505%까지 치솟아 2002년 6월 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

반면 통화정책 전망에 민감한 2년물 금리는 4.889%로 보합권을 나타냈다. 장중 한때 4.8267%까지 떨어졌다.

2년물과 10년물 금리 차이는 플러스 40.4bp를 기록했다. 10월 금리 인상 기대가 낮아지면서 단기물 금리가 눌린 반면 장기물 금리는 상승해 수익률 곡선이 가팔라졌다.

BNY의 외환·거시 전략가 존 벨리스는 "예상보다 낮은 PCE가 처음에는 채권 가격 상승과 금리 하락, 달러 약세를 이끌었다"며 "하지만 강한 국내총생산(GDP) 지표가 나오면서 장기물 금리는 다시 상승한 반면 단기물은 낮은 수준을 유지해 수익률 곡선이 가팔라졌다"고 말했다.

미 국채 금리는 9월 전체로는 가파르게 상승했다. 중동 전쟁 장기화로 국제유가가 높은 수준을 유지하면서 인플레이션 재가속과 연준의 추가 긴축에 대한 우려가 커진 영향이다.

10년물 금리는 9월 한 달 동안 약 53bp 올라 2022년 9월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록했다. 3분기에는 약 87bp 뛰어 2009년 2분기 이후 최대 상승폭을 나타냈다.

2년물 금리도 9월 약 54bp 올라 2023년 2월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록했다. 분기 기준으로도 2023년 2분기 이후 최대 상승폭이었다.

30년물 금리는 9월 약 38bp 상승해 2024년 12월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 나타냈다. 3분기에는 73bp 넘게 올라 2023년 3분기 이후 최대 상승폭을 기록했다.

전날 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 추가 긴축을 서두를 필요가 크지 않다는 취지의 발언을 내놓은 것도 10월 금리 인상 기대를 낮추는 요인으로 작용했다.

웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트의 루이스 알바라도 글로벌 채권 전략 공동 책임자는 "근원 PCE가 시장 예상치를 밑돌았지만 시장은 산정 방식의 변화가 이번 수치에 영향을 미칠 것이라는 점을 이미 알고 있었다"며 "소비자와 기업이 체감하는 인플레이션과 구매력 부담은 여전히 존재한다"고 말했다.

그는 "이번 하나의 지표가 우리가 경험해 온 추세를 바꾸지는 않는다"며 "연준은 여전히 대응이 뒤처져 있으며 인플레이션을 억제하기 위해 추가 행동에 나설 필요가 있다"고 했다.

 10월 금리 인상 기대 후퇴, 달러는 보합

외환시장에서 달러화는 주요 통화 대비 보합세를 나타냈다. 최근 국제유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 미 국채 금리 상승을 등에 업고 강세를 보여왔지만, 이날 PCE 발표 이후 추가 금리 인상 기대가 후퇴하면서 상승세가 주춤했다.

주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 101.47로 보합권을 기록했다. 9월 전체로는 상승해 두 달 연속 이어진 하락세를 끊었다.

유로화는 1.13305달러로 보합세를 나타냈다. 월간 기준으로는 두 달 연속 상승세를 끝내고 달러 대비 하락했다.

달러/엔 환율은 157.34엔으로 보합권에 머물렀다. 달러화는 스위스 프랑 대비 0.26% 오른 0.83575프랑을 기록했다.

달러/원 환율은 한국 시간 10월 1일 오전 7시 10분 기준 전장 대비 12.31% 하락한 1357.50원에 거래됐다.

국제유가는 미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠지면서 상승했다. 이날 만기를 맞은 브렌트유 11월물은 0.92% 오른 배럴당 103.53달러에 거래를 마쳤다.

시장 참가자들의 시선은 2일 발표되는 9월 비농업 고용보고서로 향하고 있다. 앞서 ADP가 발표한 9월 민간 고용은 9만명 증가해 시장 예상치인 7만명 증가를 웃돌았다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재를 비롯한 연준 인사들의 발언도 예정돼 있다.

한편 미국의 8월 상품 무역적자는 수입 급증으로 큰 폭 확대됐다. 이에 따라 무역이 3분기 미국 경제성장률에 계속 부담으로 작용할 가능성이 제기됐다.

koinwon@newspim.com

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동원그룹, '참존' 인수 추진 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원그룹이 기업 회생 절차를 밟고 있는 1세대 K뷰티 기업 참존 인수에 나선다. 인수 주체는 식자재 유통 계열사 동원홈푸드다. 거래가 성사되면 식품·포장재·물류에 이어 화장품으로 사업 영역을 넓히게 되며, 2024년 3월 취임한 김남정 회장 체제의 첫 인수합병(M&A)이 될 전망이다. 김남정 동원그룹 회장. [사진= 동원그룹] 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원홈푸드는 지난 22일 서울회생법원 관리 아래 진행 중인 참존 매각에서 조건부 인수 예정자 지위를 확보했다. 거래 금액은 수백억 원 수준으로 전해졌다. 동원그룹은 연내 인수 절차를 마무리한다는 계획이다. 참존은 1984년 약사 출신 김광석 회장이 설립했다. 국내 최초로 클렌징 워터를 선보였고 청개구리 마스코트와 '콘트롤 크림'을 앞세워 1990년대 업계 매출 3위까지 올랐다. 그러나 무리한 사업 확장과 경영권 분쟁, 면세점 사업 실패가 겹치며 지난해 11월 21일 기업 회생을 신청했다. 동원이 인수에 나선 배경으로 유통업계에서는 40년 넘게 쌓인 기초 화장품 제조 노하우와 브랜드 가치 등 무형 자산을 꼽는다. 계열사 패키징·물류와의 시너지도 기대 요인이다. 인수 주체인 동원홈푸드는 지난해 매출 2조 6,433억 원, 영업이익 690억 원을 기록했다. 동원그룹은 이미 뷰티·바이오 분야 전문가 영입에도 나섰다. 동원산업은 올해 약사 출신인 남택종 전 알에프바이오 대표를 경영 전략 담당 상무로 영입했다. 알에프바이오는 스킨부스터 등 메디컬 에스테틱 제품을 주력으로 하는 업체다. 남 상무는 신사업 발굴과 M&A 전략을 맡고 있다. 참존 인수가 확정되면 동원그룹의 뷰티·바이오 사업 확장에 속도가 붙을 것으로 보인다. fineview@newspim.com 2026-10-01 06:10
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'삼전닉스' 16조 던진 외국인 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 외국인 투자자가 지난 9월 삼성전자와 SK하이닉스를 16조원 넘게 순매도한 가운데 국내 반도체 상장지수펀드(ETF)는 사들인 것으로 나타났다. 개별 반도체 대형주에 매도가 집중된 것과 달리 K-반도체 ETF는 외국인 순매수 상위권에 이름을 올리며 엇갈린 매매 흐름을 보였다. 1일 한국거래소에 따르면 이달(9월1일~30일) 외국인은 삼성전자를 4조8713억원 순매도했다. 같은 기간 SK하이닉스 순매도액은 11조5808억원으로 두 종목의 순매도액은 총 16조4521억원에 달했다. 9월 마지막 거래일까지 두 종목에 대한 외국인 매도는 이어졌다. 이날 외국인은 코스피에서 2조542억원을 순매도했다. 삼성전자에서 8667억원, SK하이닉스에서 6085억원을 각각 순매도해 두 종목에서만 1조4752억원을 팔았다. 이날 코스피 전체 외국인 순매도액의 약 72%에 해당하는 규모다. 9월 29일에도 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 6812억원, 1조5622억원 순매도했다. 이틀간 두 종목에 대한 외국인 순매도액은 3조7186억원으로 집계됐다. [AI 일러스트 = 이나영 기자] 반면 ETF 시장에서는 국내 반도체 상품에 외국인 매수세가 유입됐다. ETF CHECK에 따르면 30일 정규장 마감 기준 최근 1개월 외국인 순매수 상위 10개 ETF 가운데 국내 반도체 ETF 3종이 포함됐다. 'TIGER 반도체TOP10'은 외국인이 641억원을 순매수해 전체 ETF 가운데 2위를 기록했다. 'ACE K반도체TOP2+'는 268억원으로 7위, 'HANARO Fn K-반도체'는 175억원으로 10위에 올랐다. 이들 K-반도체 ETF 3종에 대한 외국인 순매수액은 총 1084억원이다. 같은 기간 외국인 순매수 상위 10개 ETF의 순매수액 4749억원 가운데 K-반도체 ETF 3종이 차지한 비중은 22.8%였다. 순매수액뿐 아니라 수익률에서도 'TIGER 반도체TOP10'이 9.77%, 'ACE K반도체TOP2+'가 9.25%, 'HANARO Fn K-반도체'가 8.81%를 기록했다. ◆ 대형주 매도 속 K-반도체 ETF 매수…소부장까지 투자 범위 확대 증권가에서는 최근 외국인의 삼성전자와 SK하이닉스 매도에 미국 장기금리 상승과 인공지능(AI) 투자 관련 불확실성 등이 영향을 미친 것으로 분석했다. 반면 K-반도체 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 장비와 소재·부품 기업을 함께 편입하고 있다. 외국인의 ETF 거래 방식도 개별 주식과 차이가 있다. ETF 거래에는 업종에 대한 방향성 투자 외에 현물·선물과 ETF를 연계한 차익거래와 헤지 거래 등이 포함된다. 이에 따라 개별 종목과 해당 종목을 편입한 ETF에서 외국인의 매매 방향이 다르게 나타날 수 있다는 분석이다. 실제 외국인 순매수 상위권에 오른 K-반도체 ETF들은 메모리 대형주와 함께 반도체 장비·소재·부품(소부장) 관련 종목을 포트폴리오에 편입하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목을 직접 매매하는 것과 달리 ETF에서는 여러 반도체 종목의 주가 흐름이 함께 반영되는 구조다. 김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "반도체 슈퍼사이클 초기에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 대형주가 상승을 주도하지만, 설비투자가 본격화되면 장비 발주와 소재·부품 수요가 늘어나면서 수혜 범위가 소부장 기업으로 확대된다"고 말했다. nylee54@newspim.com 2026-10-01 06:00

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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