"옆 단지도 우리 브랜드로"…건설사들 '브랜드 타운' 승부

대형사는 한강변 재건축, 중견사는 모아타운서

인접 사업장 확보로 지역 내 브랜드 확장

주거 만족도, 브랜드 애착으로 성장

시공 품질·입주 후 관리도 관건

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 정비사업 수주 경쟁이 인접 단지를 같은 브랜드로 묶는 '브랜드 타운' 경쟁으로 확대되고 있다. 대형 건설사들이 여의도와 반포 등 핵심 입지에서 브랜드 거점을 넓히는 가운데 중견 건설사들도 소규모 정비사업을 잇달아 확보하며 지역 내 브랜드 영향력을 확대하고 있다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 여의도 래미안·반포 오티에르…한강변 거점 경쟁

1일 정비업계에 따르면 삼성물산은 지난해 여의도 대교아파트에 이어 지난달 목화아파트 재건축 시공권을 확보하면서 여의도 내 래미안 브랜드 타운 조성에 속도를 내고 있다. 인근 시범아파트 재건축에도 단독 응찰해 추가 수주를 추진 중이다.

목화아파트는 재건축을 통해 지하 7층~지상 49층, 420가구로 재탄생한다. 삼성물산은 단지명으로 '래미안 와이니티'를 제안하고 전체 가구의 한강 조망을 위한 설계를 내놨다. 대교와 목화에 이어 여의도 최대 재건축 단지로 꼽히는 시범까지 확보하면 일대에서 래미안의 존재감은 한층 커질 것으로 보인다.

포스코이앤씨는 반포·잠원 일대를 하이엔드 브랜드 '오티에르'의 거점으로 삼았다. 신반포21차를 재건축한 '오티에르 반포'와 신반포18차 377동 재건축인 '오티에르 신반포'를 중심으로 브랜드를 알리는 전략이다. 첫 적용 단지를 통해 설계와 마감, 커뮤니티 등 오티에르의 상품성을 보여주고 주변 사업장으로 확대하겠다는 구상이다.

지난 5월 신반포19·25차까지 연결하는 '오티에르 브랜드 벨트'를 추진했지만 해당 사업 시공권은 삼성물산에게 양보했다. 한 지역에서 자사 브랜드를 넓히려는 건설사들의 전략이 맞물리면서 인접 단지 시공권을 둘러싼 경쟁도 치열해지는 모습이다.

◆ 작은 사업장 모아 대단지로…중견사도 타운 조성

중견사들도 인접 사업장을 연이어 확보하는 전략을 펼치고 있다. 대형사가 한강변 대규모 재건축에 집중한다면 중견사는 가로주택정비사업 등 소규모 사업장을 연결해 브랜드 타운의 규모를 키우는 방식이다.

호반건설은 올 5월 서울 중랑구 면목동 '면목역6의3구역 가로주택정비사업'을 수주했다. 앞서 확보한 면목역6의4·5구역과 연계해 총 1391가구 규모의 호반써밋 브랜드 타운을 조성한다.

같은 브랜드를 붙이는 데 그치지 않고 단지 간 공간도 연결한다. 각 사업지의 경계를 연계해 조경과 커뮤니티, 보행 동선을 통합 구성하고 단지 전체를 잇는 녹지 공간을 마련한다는 계획이다. 개별 구역으로 추진되는 소규모 정비사업에 대단지와 같은 주거환경을 구현하는 데 초점을 맞췄다.

코오롱글로벌은 서울 강북구 번동에서 '하늘채' 브랜드 타운을 추진해 왔다. 2020년 2월 번동1구역을 시작으로 2023년까지 1~8구역을 연속 수주했다. 당시 확보한 사업 규모는 총 1684가구다. 개별 구역의 수주를 인접 사업장으로 이어가며 노후 저층 주거지에 대규모 하늘채 단지를 조성하는 기반을 마련했다.

번동에서 추진한 연계 수주 전략은 다른 지역의 브랜드 타운 조성으로도 이어지고 있다. 천호동과 마장동, 면목동 등으로 사업 영역을 넓히면서 올해 초에는 서울 모아타운 사업장 15곳 이상에서 시공권을 확보했다. 개별 사업의 규모가 작더라도 인접 구역을 함께 확보하면 지역 내 브랜드 공급을 늘리고 후속 사업의 수주 기반도 다질 수 있다는 판단이다.

◆ 이름 넘어 거주 경험…품질이 브랜드 가치로

건설사들이 특정 지역을 집중 공략하는 것은 브랜드 인지도가 조합의 시공사 선정과 수요자의 주택 선택에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 같은 브랜드의 단지가 한 지역에 모이면 인지도를 높이기 쉽고, 기존 단지의 시공 실적과 상품성도 인근 사업장에서 브랜드를 평가하는 기준이 될 수 있다.

수요자에게 아파트 브랜드는 주거 품질에 대한 신뢰뿐 아니라 자산가치에 대한 기대와도 연결된다. 서홍 건국대 부동산학과 조교수는 "거주민들은 품질을 신뢰하고 향후 재산 가치 상승의 기대를 가진다는 의미에서 선호하는 경향이 있다"며 "실거주 만족도와 함께 향후 매도할 때의 환금성과 자산가치를 고려하는 만큼 브랜드가 주택 선택의 주요 기준으로 작용한다"고 말했다.

이러한 기대가 지속적인 선호로 이어지려면 실제 거주 경험이 뒷받침돼야 한다는 지적도 나온다. 같은 이름의 단지를 늘려 인지도를 확보하더라도 시공 품질과 입주 이후 관리가 기대에 미치지 못하면 브랜드에 대한 신뢰를 쌓기 어렵다는 이유에서다.

윤효진 경기대 명예교수가 서울·경기 민간아파트 거주민 380명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 주거 만족도가 높을수록 브랜드에 대한 애착과 주변에 추천하려는 의향이 높아지는 것으로 나타났다. 건물과 공간의 품질, 안전관리 수준을 긍정적으로 평가할수록 해당 브랜드에 대한 애착과 지속적인 거주 의지가 강해졌다.

윤 교수는 "아파트 브랜드의 가치 향상을 위해서는 건설 단계에서의 시공 품질 수준과 안전관리 품질 수준을 높일 필요성이 있다"며 "운영·유지관리 서비스의 효율성을 높이고 입주민을 중심으로 개선이 시급한 요소부터 보완해야 한다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com