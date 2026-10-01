백악관 "트럼프, 韓 2000억 달러 대미 투자 곧 공개…알래스카 LNG 포함"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 한국의 2000억 달러 대미 투자 계획을 발표한다고 백악관 당국자를 인용해 로이터통신과 블룸버그통신이 보도했다.

백악관 당국자는 이날 오후 백악관 대통령 집무실에서 트럼프 대통령이 관련 내용을 밝힐 것이라고 설명했다. 여기에는 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업에 540억 달러가 투입되는 내용이 포함된다고 이 관계자는 전했다.

이번 발표는 한국이 지난해 미국과의 무역 합의의 일환으로 제시한 3500억 달러 전략 투자 패키지 가운데 첫 주요 사업들을 구체화한 것이다. 3500억 달러는 조선 부문 1500억 달러와 전략 투자 2000억 달러로 구성된다.

백악관 관계자에 따르면 투자 대상에는 알래스카 LNG 파이프라인 사업과 대형 원자력발전소 8기, 텍사스의 6기가와트급 발전 설비가 포함된다.

테일러 로저스 백악관 대변인은 "오늘 트럼프 대통령은 미국 에너지를 해방하고 알래스카의 막대한 자원 잠재력을 열며 미국 원자력 르네상스를 가속하겠다는 취임 첫날의 약속을 이행하는 대규모 에너지 인프라 투자를 발표할 것"이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.01 mj72284@newspim.com

알래스카 LNG 사업은 노스슬로프에서 알래스카 남부 해안의 액화 설비까지 807마일(약 1300㎞) 구간의 파이프라인을 건설하는 내용이다. 완공되면 아시아 시장으로 수출이 가능해진다. 백악관은 하루 39억 입방피트(약 1억1000만㎥)의 천연가스를 수송하고 연간 최대 2000만t의 LNG를 생산하도록 설계됐다고 설명했다.

트럼프 대통령은 이 사업을 미국의 에너지 수출을 늘리고 한국과 일본 등 동맹과의 관계를 강화하는 수단으로 반복해 홍보해왔다. 다만 이 사업은 비용과 자금 조달, 상업적 타당성을 둘러싸고 수년간 불확실성에 시달려왔다. 한국의 투자가 자금줄이 될 수 있지만 한국 정부는 투자 패키지에 포함되는 사업이 상업성 기준을 충족해야 한다는 입장을 밝혀왔다.

산업통상자원부는 지난주 텍사스 엔시널의 6기가와트급 가스화력발전소가 2000억 달러 전략 투자 프로그램의 첫 선정 사업이라고 밝혔다. 대형 원전 8기 건설과 알래스카 LNG 사업도 검토 중이라고 했다.

이 텍사스 발전소는 반도체 공장과 데이터센터 등 전력 소모가 큰 시설에 전기를 공급할 것으로 예상된다. 한국 정부 관계자들은 상업성 검토를 거쳐 선정됐다고 설명했다.

원전 8기는 데이터센터와 제조업 등으로 전력 수요가 늘어나는 상황에서 미국 원자력 발전을 확대하려는 트럼프 대통령의 구상의 일부다. 한국은 패키지의 일환으로 미국 원전 사업 투자를 논의해왔다.

11월 중간선거를 약 한 달 앞두고 나오는 이번 발표는 이란 전쟁과 높은 휘발유 가격에 대한 유권자 불만이 커진 가운데 경제 성적표를 강조하려는 전략으로 해석된다. 알래스카 LNG 사업은 공화당이 댄 설리번 현역 상원의원 수성에 나선 지역이기도 하다. 설리번 의원은 민주당의 메리 펠톨라 전 하원의원과 맞붙는다.

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