[오늘날씨] 전국 흐리고 곳곳에 비…한낮 29도

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아침 최저 13~20도·낮 최고 22~29도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 12일은 오후부터 중부 내륙을 중심으로 곳곳에 비가 내리겠다. 낮 최고기온은 29도까지 오르겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 저녁 사이 일부 중부내룩과 전북북동부, 경북중·북부내륙·북동산지에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 제주도와 전남남서부에는 오전부터 비가 내리다가 오후부터는 그 밖의 전남권 지역으로 확대되겠다.

월요일인 12일은 오후부터 중부 내륙을 중심으로 곳곳에 비가 내리겠다. 사진은 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

소나기에 의한 예상 강수량은 경기동부와 강원내륙·산지, 대전·충남동부·충북, 전북북동부, 경북중·북부내륙·북동산지 모두 5~10mm다. 광주·전남에는 5~50mm, 전북에는 5~30mm, 제주도에는 20~70mm 비가 내리겠다.

아침 최저기온은 13~20도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 18도 ▲수원 17도 ▲춘천 14도 ▲강릉 16도 ▲청주 17도 ▲대전 16도 ▲전주 17도 ▲광주 17도 ▲대구 17도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 22도다.

낮 최고기온은 22~29도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 27도 ▲강릉 23도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 29도 ▲광주 28도 ▲대구 28도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 수도권과 충청·호남·경북권에서는 '보통', 이 외 지역에서는 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com