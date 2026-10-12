[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·주요 정당 - 10월 12일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 11일 오전 상임위별 국감과 회의를 진행했다.
- 여야 대표들은 최고위 참석 후 국감 현장에 나섰다.
- 외통위는 주미·주영·주일 대사관서 국감을 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 감사원
10:00 정무위원회 국정감사 / 본관 604호
10:00 재정경제기획위원회 국정감사 / 한국은행 본점
10:00 교육위원회 국정감사 / 본관 522호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 / 본관 627호
10:00 국방위원회 국정감사 / 대전 병무청
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 경찰청
10:00 문화체육관광위원회 국정감사 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 / 해양수산부 별관
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사 / 본관 534호
10:00 국토교통위원회 국정감사 / 본관 529호
현지시각 10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주미국대사관
현지시각 10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주영국대사관
현지시각 10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주일본대사관
◆의원실 세미나
00:00 서명옥 의원실 등, 제11차 세계한인여성대회 / 의원회관 대회의실
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
08:30 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 국정감사 - 교육위원회 / 국회 본관 522호
*정점식 원내대표
10:00 국정감사 - 외교통일위원회 / 주일본대사관
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 최고위원회 / 본관 224호
10:00 해양수산부 등 국정감사
*김준형 원내대표
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 재외공관
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
*천하람 원내대표
10:00 국방위원회 국정감사 / 정부대전청사 병무청
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