[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 6일

AI 핵심 요약beta
- 5일 국회는 상임위 회의와 국감이 열렸다
- 민주당과 국민의힘은 국감대책에 나섰다
- 의원실 세미나와 기자회견도 잇따랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
14:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
◆국정감사
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
10:00 정무위원회 국정감사 / 본관 604호
10:00 재정경제기획위원회 국정감사 / 본관 430호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 / 본관 627호
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 본관 401호
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 본관 445호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사 / 본관 534호
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호
◆의원실 세미나
09:00 안도걸 의원실, 대한민국 지능생산 강국 도약 / 의원회관 제1세미나실
09:30 김대식 의원실 등, AI 시대, 공공 업무환경 혁신을 위한 DaaS 제도화 전략 국회 정책 토론회 / 국회도서관 대강당
09:40 임오경 의원실 등, (실질적 지방자치 실현을 위한)재정분권 국회토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 이학영 의원실 등, 10월항쟁 80주년의 의미와 과제 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 전용기 의원실 등, 건설로봇 활성화 방안 / 의원회관 대회의실
14:00 맹성규 의원실 등, 복지시설 이용계약의 개선과 서비스 제공자의 권익증진을 위한 정책토론회 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:00 서미화 의원, [제15회 세계 뇌성마비의 날 및 국제 AAC 인식의 달 기념 뇌성마비 장애인 사각지대 해소 정책 제안 기자회견]
09:40 김승수 의원, [현안 관련 기자회견]
10:20 이정문 의원, [리디의 과도한 수수료 및 프로모션 비용전가 등 웹소설 작가 대상 불공정 관행 지적 기자회견]
10:40 김남희 의원, [현안 관련 기자회견]
11:00 윤준병 의원, [해양포유동물 불법유통 관련 기자회견]
11:20 윤종오 의원, [10월 항쟁 특별법 제정 촉구 기자회견]
13:40 한준호 의원, [더불어민주당 전국노인위원회 현안 관련 기자회견]
14:00 김재원 의원, [현안 관련 기자회견]
14:20 민병덕 의원, [더불어민주당 을지로위원회-KGM 기자회견]
15:00 한기호 의원, [탈북여성인권협회 공동성명 발표 기자회견]
17:00 모경종 의원, [정평호 전 광주시당 청년위원장, 더불어민주당 전국청년위원장 출마선언 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
08:50 2026 국정감사 종합상황실 현판식 / 국회 본관 원내대표회의실 앞
09:00 송치용 사회민주당 신임 대표 접견 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 [풀단 취재] 고양이 전문 보호소 <온캣> 현장 방문
*한병도 원내대표
08:50 2026 국정감사 종합상황실 현판식
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
10:30 문화일보 유튜브 '허민의 뉴스쇼' 출연
17:00 경향신문 창간 80주년 비전선포식 / 신라호텔 다이너스티홀
*정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 2026년도 국정감사 - 외교통일위원회 / 국회 본관 401호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 최고위원회 / 본관 224호
10:00 혁신정책연구원 주최 불평등 해소 토론회2 / 의원회관 제2간담회의실
11:00 사회민주당 신임 당대표 예방 / 본청 224호
*김준형 원내대표
09:00 최고위원회의 / 본관224호
10:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 본관 401호
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상업무
* 천하람 원내대표
17:00 경향신문 창간 80주년 기념식/ 서울신라H 2층 다이너스티홀
18:10 KBC 여의도초대석 출연
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