[오늘의 국감일정] 정무위·재경위·행안위 등 12개 상임위 - 10월 12일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 12일 12개 상임위서 국정감사를 시작했다.
- 외통위는 한미 정보공유 논란과 비자 보류를 다뤘다.
- 국토위는 LH 감사서 부동산 정책 공방이 예상됐다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 12일 법제사법위원회와 정무위원회, 재정경제기획위원회, 교육위원회 등 12개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
2주차에 접어든 이날 국감에서는 외교통일위원회의 미국 재외공관 감사에서 최근 불거진 한미 정보공유 논란과 정청래 더불어민주당 의원의 비자발급 보류 등 한미 동맹 이슈가 쟁점이 될 것으로 보인다.
국토교통위원회 국감에서는 한국토지주택공사 감사에서 이재명 정부의 부동산 정책에 대한 여야 공방이 예상된다.
법사위는 이날 오전 10시 감사원에서 감사원을 대상으로 국감을 진행한다.
정무위는 오전 10시 국회에서 공정거래위원회와 한국소비자원, 한국공정거래조정원을 감사한다.
재정경제기획위는 오전 10시 한국은행 본점에서 한국은행을 대상으로 국감을 실시한다.
교육위는 오전 10시 국회에서 한국학중앙연구원과 한국교육시설안전원, 국가평생교육진흥원, 한국대학교육협의회, 한국전문대학교육협의회, 한국사학진흥재단, 한국연구재단, 한국장학재단, 한국고전번역원, 한국교직원공제회, 동북아역사재단, 사립학교직원연금공단, 한국영유아보육·교육진흥원, 한국교육학술정보원을 감사한다.
과학기술정보방송통신위원회는 오전 10시 국회에서 방송미디어통신위원회와 방송미디어통신사무소, 방송미디어통신심의위원회를 대상으로 국감을 진행한다.
외교통일위원회는 미주반을 꾸려 주미국대사관과 주애틀란타총영사관, 주시카고총영사관, 주휴스턴총영사관을 대상으로 국감을 실시한다. 감사는 현지시간 오전 10시 주미국대사관에서 열린다.
국방위원회는 오전 10시 대전 병무청에서 병무청과 대체역 심사위원회를 감사한다.
행정안전위원회는 오전 10시 경찰청에서 경찰청과 한국도로교통공단을 대상으로 국감을 진행한다.
문화체육관광위원회는 오전 10시 국회에서 한국콘텐츠진흥원과 국립국어원, 국립국악원, 국립중앙극장, 국립아시아문화전당, 대한민국예술원사무국, 한국문화정보원, 세종학당재단, 국립아시아문화전당재단, 영화진흥위원회, 영상물등급위원회, 한국영상자료원, 게임물관리위원회, 한국저작권위원회, 한국저작권보호원 등을 감사한다.
농림축산식품해양수산위원회는 오전 10시 해양수산부 별관에서 해양수산부와 해양수산자원공단, 한국해양수산연수원, 한국해양진흥공사, 한국해양과학기술원, 한국해양교통안전공단, 국립해양생물자원관, 국립해양박물관, 국립울진해양과학관을 대상으로 국감을 실시한다.
산업통상자원중소벤처기업위원회는 오전 10시 국회에서 대한무역투자진흥공사와 한국무역보험공사, 한국산업단지공단, 한국산업기술진흥원, 한국산업기술기획평가원, 한국세라믹기술원, 무역안보관리원, 한국로봇산업진흥원, 한국산업기술시험원, 한국디자인진흥원, 한국탄소산업진흥원, 한국제품안전관리원, 한국전력공사, 한국수력원자력을 감사한다.
국토교통위원회는 오전 10시 국회에서 한국토지주택공사와 국토안전관리원, 대한건설기계안전관리원, 국토교통과학기술진흥원, 주택관리공단, 건설기술교육원을 대상으로 국감을 진행한다.
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