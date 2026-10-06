[MLB] '언더독의 반란' 화이트삭스, 클리블랜드 꺾고 ALDS 2연승

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '언더독' 시카고 화이트삭스의 가을 질주가 계속되고 있다. 적지에서 클리블랜드를 연달아 제압하며 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 진출까지 단 1승만을 남겨뒀다.

화이트삭스는 6일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전3승제) 2차전에서 클리블랜드에 4-3 역전승을 거뒀다.

[클리블랜드 로이터=뉴스핌] 화이트삭스의 무라카미가 6일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전3승제) 클리블랜드와의 2차전에서 추격하는 1타점 적시타를 기록했다. 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

1차전을 3-0으로 잡은 화이트삭스는 시리즈 전적 2승 무패를 만들었다. 휴스턴과 와일드카드시리즈부터 포스트시즌 4연승이다. 이제 안방에서 열리는 3차전에서 승리하면 2005년 이후 처음으로 ALCS 무대를 밟는다.

출발은 좋지 않았다. 1회말 선발 앤서니 케이가 스티븐 콴에게 안타, 호세 라미레스에게 볼넷을 허용하며 위기에 몰렸다. 화이트삭스는 1사 2, 3루에서 숀 뉴컴을 조기 투입했지만, 나다니엘 로어의 타구를 처리하는 과정에서 뉴컴의 1루 악송구가 나오며 주자 2명이 홈을 밟았다.

0-2로 끌려가던 화이트삭스의 추격을 시작한 선수는 일본의 대표 거포 무라카미 무네타카였다. 4회초 카일 틸의 안타와 미겔 바르가스의 볼넷으로 만든 무사 1, 2루에서 무라카미가 우전 적시타를 때려 1점을 만회했다. 1차전에서 대형 투런포를 터뜨렸던 무라카미는 2차전에서도 타점을 생산했다.

[클리블랜드 로이터=뉴스핌] 화이트삭스 선수들이 6일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전3승제) 2차전에서 클리블랜드에 4-3 역전승을 거둔 뒤 하이파이브 하고 있다. 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

승부는 6회 뒤집혔다. 화이트삭스는 2사 2, 3루에서 브레이든 몽고메리가 좌완 에릭 사브로스키의 초구를 공략해 우익선상으로 빠지는 2타점 2루타를 터뜨리며 단숨에 3-2로 역전했다. 이어 체이스 메이드로스까지 우전 적시타를 보태 4-2로 달아났다.

클리블랜드도 쉽게 물러서지 않았다. 8회말 2사 1루에서 조 아델이 적시 3루타를 터뜨려 4-3까지 따라붙었다.

화이트삭스는 이틀 전 4이닝을 소화했던 그랜트 테일러를 다시 마운드에 올리는 강수를 뒀다. 테일러는 아델에게 장타를 허용했지만 추가 실점을 막았고, 9회까지 한 점 차 리드를 지켜 승리를 완성했다.

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