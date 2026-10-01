롯데렌터카, KCSI 11년 연속 1위…日 진출·고장수리 서비스 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데렌터카가 1일 KCSI 렌터카 부문 11년 연속 1위를 차지했다.
- 올해 종합점수 86.4점을 기록하며 고객만족도 1위에 올랐다.
- 오키나와 단기렌터카와 고장수리 서비스도 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 롯데렌터카가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 렌터카 부문에서 11년 연속 1위를 차지했다.
롯데렌탈은 롯데렌터카가 올해 KCSI에서 종합점수 86.4점을 기록해 렌터카 부문 1위에 선정됐다고 1일 밝혔다. KCSI는 소비자의 실제 구매·이용 경험을 바탕으로 종합만족도와 재이용 의향 등을 평가하는 지표다.
롯데렌탈은 지난 7월 일본 오릭스 자동차와 손잡고 오키나와에서 단기렌터카 서비스를 시작했다. 한국에서 파견한 직원이 현지에 상주하며 차량 인수·반납과 사고·고장 등 긴급 상황에 한국어로 24시간 대응한다.
지난 8월에는 장기렌터카 고장수리 서비스를 정비 상품 미가입 고객까지 확대했다. 고객은 마이카멤버십 앱을 통해 고장 증상을 접수하고 협력 정비소 안내와 공임 20% 할인 등을 받을 수 있다.
롯데렌터카는 지난 7월 프리미엄브랜드지수(KS-PBI) 렌터카 부문에서도 18년 연속 1위에 선정됐다.
chanw@newspim.com