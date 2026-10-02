롯데마트·슈퍼, 청년농부 판로 넓힌다…잠실서 농산물 팝업

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친환경 농산물 판로 개척 지원

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트·슈퍼가 오는 7일 서울 송파구 제타플렉스 잠실점 야외행사장에서 '저탄소·친환경 청년농부 팝업스토어'를 운영한다고 2일 밝혔다.

이는 농가상생 프로젝트 '상생씨앗'의 일환으로, 청년농부가 소비자와 직접 만나 자신이 재배한 친환경 농산물을 소개하고 판로를 개척할 수 있도록 마련했다. 지난 5월 진행한 친환경 농업 교육의 우수 참여자 6명이 참여한다.

롯데마트·슈퍼 청년농부 팝업스토어 전경 [사진=롯데마트·슈퍼 제공]

청년농부들은 5개 부스에서 바질페스토, 토마토, 저탄소 먹골배, 미니 단호박 말랭이 등을 판매한다. 행사 기간 중 부스에서 친환경 상품을 1개 이상 구매한 고객에게는 친환경 장바구니를 사은품으로 증정한다.

롯데마트·슈퍼는 친환경 농업을 주제로 한 퀴즈와 포토존 등 참여 프로그램을 운영한다. 이달 2~3일 오전 11시에는 청년농부의 농산물을 활용한 요리를 맛볼 수 있는 '우리집 상생레시피 시식회'를 진행한다.

롯데마트·슈퍼는 지난 3월 농림수산식품교육문화정보원, 환경재단과 함께 상생씨앗 업무협약을 체결했다. 5월 청년농부를 대상으로 친환경 농업 및 온라인 직거래 등 실무 교육을 진행했으며, 8월에는 친환경 비료 바이오차를 지원해 농작물 생산성을 높였다.

nrd@newspim.com