GS리테일 임원 53명, 국군의 날 현충원 묘역정화 실시

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제39묘역서 묘비 닦고 잡초 제거

2019년부터 봉사활동 지속

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS리테일은 제78주년 국군의 날인 지난 1일 허서홍 대표이사를 비롯한 임원 53명이 서울 동작구 국립서울현충원에서 묘역정화 봉사활동을 했다고 2일 밝혔다.

참여 임원들은 현충탑을 참배하고 방명록을 작성한 뒤 제39묘역에서 묘비를 닦고 잡초를 제거했다. 호국영령을 추모하고 유가족과 참배객의 참배 환경을 정돈하기 위해 마련한 활동이다.

허서홍 GS리테일 대표이사(앞줄 좌측 5번째)와 GS리테일 임원들이 국립서울현충원에서 봉사활동을 진행한 뒤 단체사진을 촬영하고 있다. [사진=GS리테일]

제39묘역에는 1952년 양구 1090고지 부근 전투 전사자를 비롯해 6·25전쟁에서 희생한 호국영령의 묘소 1100여 기가 있다.

GS리테일은 2019년부터 대표이사와 임직원이 참여하는 국립서울현충원 봉사활동을 이어오고 있다. 2024년에는 국립서울현충원과 자매결연을 맺고 제39묘역 정화 활동을 연 2회로 정례화했다.

GS리테일 임원들이 국립서울현충원 봉사활동에 앞서 조국을 위해 헌신하신 분들을 기리는 묵념 시간을 가졌다. [사진=GS리테일]

지난해부터는 국립대전현충원에서도 봉사활동을 시작했다. 올해 5월 29일에는 대전지역 임직원 약 25명이 쓰레기 수거 등 묘역정화 활동에 참여했다.

GS리테일은 국립서울현충원에서 하반기에도 임직원이 참여하는 묘역정화 봉사활동을 이어갈 계획이다.

kji01@newspim.com