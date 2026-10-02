KT, 소상공인용 'AI면접' 출시…11월 마케팅 AI도 선보인다

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AI가 면접 질문 만들고 답변 요약

상권 분석해 마케팅 제안도

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 소상공인의 직원 채용과 마케팅 업무를 돕는 AI 서비스를 선보인다.

KT는 소상공인 통합 플랫폼 '사장이지'에 'AI면접' 서비스를 출시하고 오는 11월 말에는 소상공인 마케팅 AI인 '소마AI'를 선보인다고 2일 밝혔다.

모델이 KT 사장이지 신규 AI 서비스를 소개하는 모습. [사진=KT]

AI면접은 소상공인의 직원 채용 부담을 줄이기 위한 서비스다. 사업주가 지원자에게 카카오톡으로 온라인 면접 링크를 보내면 지원자는 AI가 생성한 질문에 답변하고 자기소개 영상을 촬영해 제출한다.

AI는 지원자의 답변을 분석해 주요 내용을 요약한다. 사업주는 지원자와 별도의 면접 시간을 조율하지 않고도 자기소개와 질문별 답변을 확인할 수 있다. 면접에 필요한 질문도 AI가 생성해 채용 경험이 많지 않은 소상공인도 이용할 수 있도록 했다.

KT는 오는 11월 말 사장이지에 '소마AI'를 출시할 예정이다. 소마AI는 매장 데이터와 주변 상권 정보를 분석해 마케팅 활동을 제안하고 홍보 콘텐츠 제작과 성과 분석 등을 지원하는 서비스다.

KT는 이달 2일부터 20일까지 소마AI 체험단을 모집하고, 선정된 사업자를 대상으로 오는 26일부터 3주 동안 체험 프로그램을 운영한다.

이와 함께 KT는 지난 1일 KT멤버십 앱 쇼핑라운지에 '소상공인 전용관'을 열었다. 매장에서 사용하는 소모품과 식자재 등을 판매하며, 사장이지 이용 고객에게는 전용관에서 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 제공한다.

flurry327@newspim.com