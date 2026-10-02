예천서 주택·농가창고 화재 잇따라...인명피해 없어

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[예천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 예천에서 밤새 농가창고와 주택에서 화재가 잇따랐다. 다행히 인명피해는 없었다.

2일 경북소방본부에 따르면 이날 오전 1시 14분쯤 예천군 용궁면 금남리의 한 비닐하우스에서 원인을 알 수 없는 화재가 났다.

2일 오전 1시14분쯤 예천군 용궁면 금남리의 한 비닐하우스에서 원인을 알 수 없는 화재가 났다.[사진=경북소방본부]2026.10.02 nulcheon@newspim.com

신고를 받은 소방은 진화 인력과 장비를 급파해 발화 37분 만에 진화했다.

이 불로 비닐하우스 일부와 농기계 비품 등이 소실됐다.

1일 오후 3시59분쯤 예천군 호명읍 내신리의 한 단독주택에서 아궁이취급 부주의로 추정되는 화재가 났다.[사진=경북소방본부] 2026.10.02 nulcheon@newspim.com

이보다 앞서 1일 오후 3시 59분쯤 예천군 호명읍 내신리의 한 단독주택에서 아궁이 취급 부주의로 추정되는 화재가 났다.

신고를 받은 소방은 진화 인력과 장비를 급파해 발화 2시간 40여 분 만에 진화했다.

이 불로 25평 규모 조립식 패널조 주택 1동이 전소되고 가재도구 등이 소실됐다.

소방과 경찰은 이들 화재에 대한 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.

nulcheon@newspim.com