휴온스, 글로벌 학회서 소화기·비만 신약 연구 초록 2건 채택

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10월 유럽소화기학회·11월 미국비만학회서 연구 결과 공개

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 휴온스가 올해 하반기 주요 글로벌 학회에서 신약 후보물질의 연구 성과를 공개한다.

휴온스는 소화기질환 치료 후보물질과 비만 치료 후보물질의 비임상 연구결과 2건이 최신혁신초록(LBA)으로 각각 선정됐다고 2일 밝혔다. LBA는 학계에 영향력이 높은 혁신적 연구 결과를 공유하는 특별 발표 세션이다.

휴온스 CI [사진=휴온스 제공]

소화기질환 치료 후보물질은 이달 17~20일 스페인 바르셀로나에서 열리는 유럽소화기학회 'UEG Week 2026'에서 LBA로 발표된다. 기존 치료제의 한계를 극복하기 위해 새로운 치료 접근법을 적용한 계열 내 최초(First-in-Class) 신약이다.

비만 치료 후보물질은 11월 14~17일 미국 워싱턴DC에서 개최되는 미국비만학회 'Obesity Week 2026'에서 LBA로 발표될 예정이다. 차세대 경구용 비만 신약으로 기존 치료제와 차별화된 새로운 치료 전략을 목표로 개발 중이다.

휴온스는 현재 후속 차세대 비만 타깃 연구를 진행 중이며, 중추신경계(CNS) 질환 분야에서도 신규 타깃 및 후보물질 발굴을 추진하고 있다.

임상 개발 파이프라인으로는 안구건조증 치료 신약이 임상 2상 진행 중이고, 폐암 치료제 후보물질은 비임상 독성시험을 진행 중이다. 폐암 치료제는 내년 상반기 임상 1상 개시를 목표하고 있다.

nrd@newspim.com