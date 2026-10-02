요기요, 삼성 페이 도입…결제 할인·적립 혜택

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대상 가게 5% 할인 쿠폰

월렛 머니 최대 5% 적립

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 요기요는 지난달 30일부터 앱 결제 수단에 삼성 페이를 추가하고 이용 고객을 대상으로 할인·적립 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

고객은 별도의 결제 정보를 입력하지 않고 삼성 페이로 주문 금액을 결제할 수 있다. 요기요는 배달앱에 삼성 페이를 도입한 것은 이번이 처음이라고 설명했다.

요기요가 삼성 페이 결제를 도입하고 이용 고객 대상 할인·적립 프로모션을 진행한다. [사진=요기요]

오는 31일까지 프로모션 대상 가게에서 사용할 수 있는 5% 할인 쿠폰을 제공한다. 해당 가게의 쿠폰을 내려받은 뒤 삼성 페이로 결제해야 할인 혜택을 받을 수 있다.

삼성월렛 머니 이용 고객에게는 오는 25일까지 2만5000원 이상 결제하면 결제 금액의 최대 5%를 삼성월렛 포인트로 적립해준다. 적립 혜택은 프로모션 기간 내 1회에 한해 제공한다.

삼성 페이를 이용하려면 요기요 앱에서 메뉴를 고른 뒤 결제창에서 '요기서결제'를 선택하면 된다. 이후 삼성 페이 버튼을 눌러 결제를 진행할 수 있다.

요기요는 연말까지 특별 프로모션을 이어갈 계획이다. 이번 할인·적립 행사에 관한 세부 내용은 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

kji01@newspim.com