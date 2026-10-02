무신사, 상생 캠페인 '다시, 서울숲' 시즌2 …16개 매장 참여

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 가을 나들이 시즌을 맞아 서울숲 상권 활성화를 위한 지역 상생 캠페인에 다시 나섰다. 지난 1일부터 오는 14일까지 2주간 서울숲 일대 브랜드 매장과 함께 '다시, 서울숲' 시즌2를 진행한다.

다시, 서울숲 시즌2를 진행하는 이구홈 서울숲 매장 전경. [사진= 무신사]

이번 캠페인에는 무신사 입점 브랜드 11곳과 무신사가 직접 운영하는 매장 5곳 등 총 16개 매장이 참여한다. 프레이트, 유르트, 제너럴아이디어, 룩캐스트, 헤브어웨일, 고요웨어, 푸마 등 패션 매장과 GBH, 사브르파리, 메종플레장, 도씨 등 라이프스타일 매장이 이름을 올렸다. 무신사 런, 무신사 백 앤 캡클럽, 이구홈, 이구키즈 서울숲 매장과 잔스포츠 플래그십 스토어 서울숲점도 함께한다.

지난 4월 서울숲 아뜰리에길을 중심으로 처음 선보인 '다시, 서울숲' 캠페인이 방문 유도에 초점을 맞췄다면, 이번에는 실제 구매로 이어지는 매출 증대에 무게를 뒀다. 참여 매장에서 1만원 이상 구매한 영수증을 지참하고 이구홈 서울숲을 찾은 고객 가운데 매일 선착순 200명에게 사은품을 제공하며, 패션부터 홈·리빙까지 매장을 쉽게 찾을 수 있도록 국문·영문 쇼핑 맵도 배포한다.

무신사 관계자는 "지난 캠페인이 서울숲의 새로운 매력을 알리는 자리였다면, 이번에는 방문객의 발길이 상권 내 참여 브랜드의 매출로 연결되도록 기획했다"며 "서울숲 상권이 연무장길과 이어지는 성수동의 새로운 쇼핑 거리로 자리 잡을 수 있도록 상생 활동을 적극 추진할 것"이라고 말했다.

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