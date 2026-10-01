"멍냥이와 함께 소풍"…전남광주 펫크닉 17~18일 개최

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 17일 김대중컨벤션센터서 펫크닉을 연다
- 광주펫&캣쇼와 연계해 반려동물 산업문화제를 개최한다
- 반려동물 건강·응급처치 체험프로그램을 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 오는 17~18일 이틀간 김대중컨벤션센터에서 '2026 반려동물산업문화제: 전남광주 펫크닉(pet+picnic)'을 연다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 시가 주최하고 광주관광공사가 주관하며 반려동물 산업전시회인 '광주펫&캣쇼'와 연계해 개최된다.
'슬기로운 반려생활', '댕냥이 무엇이든 물어보개!' 등 프로그램이 마련돼 반려동물 건강과 행동 문제를 전문가에게 직접 물어볼 수 있다.
'1초의 기적, 반려동물 응급처치 교육'에서는 수의사와 함께 반려동물 심폐소생술(CPR) 절차를 배우고 직접 모형으로 체험할 수 있다.
이밖에 ▲전문훈련사와 함께하는 독어질리티·독피트니스 체험 ▲반려동물 상식을 겨루는 '도전! 멍퀴즈 온 더 블록' 반려인과 반려견의 교감을 높이는 ▲무궁화 꽃이 피었습니다 ▲'기다려! 게임' 등이 준비됐다.
오영걸 경제창업국장은 "이번 펫크닉은 시민과 반려동물이 함께 소통하고 즐기는 동시에 반려동물 건강관리, 응급처치 등 실생활에 필요한 반려동물 정보를 배울 수 있도록 구성했다"고 설명했다.
bless4ya@newspim.com