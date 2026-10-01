AI 데이터센터 금융시장 달궜다…한국투자증권 설명회 480명 몰려

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 지난 30일 AI 인프라 금융 설명회를 열었다.
- 기관투자가와 업계 관계자 480여명이 두 차례 행사에 신청했다.
- 데이터센터 PF와 GPU 파이낸싱 지원 방안을 공유했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 생성형 AI 확산으로 데이터센터와 GPU 투자 수요가 커지는 가운데 한국투자증권이 AI 인프라 금융 구조를 주제로 한 설명회를 열고 관련 기업과 기관투자가를 대상으로 사업 지원에 나섰다.
한국투자증권은 지난 30일 서울 여의도 본사에서 기관투자가와 건설사, 자산운용사, AI 인프라 운영사 등을 대상으로 '데이터센터 PF 및 GPU 파이낸싱 금융구조 설명회'를 개최했다고 1일 밝혔다.
이번 설명회는 지난달 18일 열린 1차 행사에 이어 업계의 높은 관심에 따라 추가로 마련됐다. 1차 230여명, 2차 250여명 등 두 차례 행사에 총 480여명이 참가를 신청했다.
행사에는 데이터센터 개발사업자와 국내 클라우드 사업자, 대기업과 그룹사, 은행, 여신전문금융회사, 기관투자가, 자산운용사, 건설사 등 AI 데이터센터 생태계 전반의 관계자들이 참석했다.
한국투자증권 PF그룹과 리서치본부는 ▲데이터센터 산업의 최신 지형 변화와 AI 팩토리(AI Factory) 전환 ▲데이터센터 프로젝트파이낸싱(PF)의 구조적 특성과 금융 주선 사례 ▲AI 특화 클라우드 기업의 해외 자금조달 사례와 국내 적용 가능성 ▲기관전용 사모펀드(PEF)를 활용한 자금조달 구조 등을 소개했다.
특히 현장에서는 AI 데이터센터의 중장기 수요와 공급 전망을 비롯해 데이터센터의 지역 분산 가능성, GPU 기술 변화에 따른 자산가치와 감가상각 리스크, GPU 자산에 대한 권리 보전 방안 등 사업성과 금융 안정성을 높이기 위한 논의가 이어졌다.
GPU 파이낸싱은 고성능 연산 자원인 GPU 사용계약에서 발생하는 미래 현금흐름 등을 기반으로 자금을 조달하는 금융 구조다. 생성형 AI와 에이전틱 AI 확산으로 고성능 GPU와 AI 데이터센터(AIDC) 구축이 본격화되면서 관련 금융시장도 빠르게 성장하고 있다.
국내에서도 AI 데이터센터 개발이 잇따르면서 단순 부동산 PF를 넘어 GPU와 서버 등 핵심 설비를 금융 구조에 반영하는 새로운 자금조달 방식에 대한 관심이 커지고 있다. 금융사들도 AI 인프라를 새로운 기업금융(IB) 성장 분야로 보고 구조화금융과 자문 역량을 확대하는 추세다.
한국투자증권은 설명회를 계기로 데이터센터 개발과 GPU 도입 과정에서 필요한 법률·회계 검토를 비롯해 PEF 구조화와 자금조달 방안 등 사업별 맞춤형 금융 솔루션을 제공할 계획이다. 데이터센터 사업 초기 에쿼티 투자와 브릿지론부터 본PF 주선, 준공 이후 자산 매입까지 사업 전 과정에 걸쳐 금융자문과 투자를 지원한다.
김성환 한국투자증권 사장은 "한국투자증권은 데이터센터의 코어앤셸(Core & Shell) 및 MEP 공사비 조달부터 GPU 파이낸싱까지 AI 인프라 구축 전 과정에 필요한 금융 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있다"고 말했다.
이어 "이번 설명회가 AI 데이터센터 산업과 금융시장 참여자들이 정보를 공유하고 새로운 사업기회를 모색하는 계기가 되기를 기대한다"고 전했다.
plum@newspim.com