"챗GPT에 '삼성전자 10주 사줘'"…다올투자증권, AI 주식거래 시작

AI 핵심 요약beta
- 다올투자증권이 1일 MCP 트레이딩을 출시했다.
- 챗GPT·클로드에서 계좌조회와 주식주문이 가능하다.
- AI 미리보기 승인제와 로컬보안으로 안전을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 계좌분석·포트폴리오 진단…최종 승인 거쳐 거래
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 생성형 인공지능(AI)에서 대화만으로 주식을 주문하는 시대가 열렸다. 다올투자증권이 챗GPT와 클로드를 증권계좌와 연결해 시세 조회부터 주문, 포트폴리오 분석까지 지원하는 AI 기반 거래 서비스를 선보였다.
다올투자증권은 생성형 AI와 증권계좌를 연결하는 'MCP 트레이딩(MCP Trading)' 서비스를 정식 출시했다고 1일 밝혔다.
MCP 트레이딩은 챗GPT와 클로드 등 생성형 AI 대화창에서 계좌 조회와 시세 확인, 주식 주문까지 처리할 수 있는 서비스다. 지난 7월 사전예약을 시작한 지 약 두 달 만에 정식 서비스를 시작했다.
투자자는 "내 보유종목 수익률을 정리해줘"라고 질문한 뒤 "이 종목 10주 사줘"처럼 자연어로 대화하면 계좌 확인과 시세 조회, 주문 요청을 AI 대화창에서 이어서 진행할 수 있다.
설치 과정도 간소화했다. '클로드 데스크톱' 전용 설치 파일을 실행한 뒤 다올투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Fi(파이)'에서 발급받은 연결키만 입력하면 서비스를 이용할 수 있다.
국내외 주식 거래 기능도 지원한다. 잔고와 시세, 주문 가능 금액 조회는 물론 주식 매수·매도와 미체결 주문 정정·취소도 대화 방식으로 처리할 수 있다.
국내 주식은 대체거래소(NXT) 거래 시간에도 지정가 주문이 가능하며, 해외주식은 원화만 입금하면 주문 시 자동 환전 기능을 제공한다.
AI를 활용한 자산관리 기능도 담았다. 포트폴리오 리스크 진단과 종목 집중도 분석, 업종별 자산 비중 분석 등을 제공하며, AI 에이전트와 연동하면 매일 아침 계좌 브리핑을 자동으로 받아볼 수도 있다.
최근 글로벌 증권업계에서는 생성형 AI를 투자 플랫폼과 결합하는 시도가 활발해지고 있다. 단순 투자 정보 제공을 넘어 AI가 투자자의 자산을 분석하고 주문까지 지원하는 형태로 서비스가 진화하면서 국내 증권사들도 AI 기반 투자 서비스를 경쟁적으로 확대하는 추세다.
다올투자증권은 투자자 보호를 위해 다중 안전장치도 마련했다. 모든 주문은 AI가 주문 내용을 미리보기 형태로 보여준 뒤 고객이 최종 승인해야 거래소로 전송된다. 미리보기 없이 실행되는 주문과 중복 주문은 시스템에서 차단한다.
보안도 강화했다. 계좌 정보는 고객 PC에서만 처리되는 로컬 구동 방식을 적용해 외부 AI 사업자에 전달되지 않는다. 고객이 직접 발급받은 연결키를 통해 자신의 계좌 데이터를 불러오는 구조이며, 입출금 등 자금이체 기능은 제공하지 않는다.
다올투자증권 관계자는 "생성형 AI가 생활 속 도구로 자리 잡은 시대에 고객이 늘 쓰던 대화창에서 곧바로 투자까지 할 수 있는 환경을 만든 것이 이번 서비스의 핵심"이라며 "MCP 트레이딩을 시작으로 다올투자증권의 투자 인프라를 외부 플랫폼과 연결하는 개방형 생태계를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
plum@newspim.com