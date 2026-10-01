KT, 병원용 '의료 표준모델' 공개…인프라·데이터·AI 통합

AI 핵심 요약beta
- KT가 1일 병원 인프라와 AI를 묶은 의료 표준모델을 내놨다
- AI 환자 어시스턴트와 진료행정 에이전트로 진료와 행정을 지원했다
- KT는 의료 데이터 플랫폼과 진단 지원으로 확대해 도입을 넓히겠다 했다
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의료 데이터 플랫폼 기반 진단·판독 지원 영역까지 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 병원 인프라와 데이터 플랫폼, 인공지능(AI) 서비스를 통합한 '의료 표준모델'을 앞세워 의료 분야 AX 전환에 나선다.
KT는 전국 상급종합병원과 종합병원을 대상으로 환자 진료 경험과 의료진 업무 효율, 병원 운영 개선을 지원하는 의료 표준모델을 구축했다고 1일 밝혔다.
KT는 병원 의료진과 경영진 등을 대상으로 수요를 분석해 환자 안내·진료행정, 인력·시설 운영, 의료 데이터 활용 등 주요 AX 적용 영역을 도출했다.
환자 접점에는 'AI 환자 어시스턴트'를 적용한다. AI 보이스봇을 통해 24시간 문의에 대응하고 증상 분류를 기반으로 예약 접수와 퇴원 후 관리 안내 등을 지원한다. 내년 1분기에는 의료지식 기반 검색 기능도 추가할 예정이다.
의료진 업무 지원을 위해 간호·수술실 스케줄 에이전트와 의료 데이터 플랫폼도 제공한다. 의료 데이터 플랫폼은 전자의무기록과 의료영상, 검사·연구 데이터를 수집·표준화해 검색과 AI 학습용 데이터 구축, 의료 AI 개발·검증 등에 활용할 수 있도록 한다.
병원 행정 업무에는 '진료행정 에이전트'를 적용한다. 의료진과 환자의 대화를 분석해 진료노트를 작성하고 의료진의 확인을 거쳐 전자의무기록과 검사·처방 시스템에 연동해 기록 작성부터 오더·청구까지 이어지는 업무를 지원한다.
KT는 향후 하이브리드 클라우드와 GPU 컴퓨팅 등 인프라를 결합해 AI 암 진단 의사결정지원시스템(CDSS), AI 내시경 판독 등 진단·판독 지원 영역으로 표준모델을 확대할 계획이다.
또 의료 AX 전문 조직을 정비하고 전국 상급종합병원 등을 대상으로 도입을 확대한다. 이달에는 종합병원 관계자를 대상으로 의료 AX 세미나도 개최할 예정이다.
김봉균 KT Enterprise부문장 부사장은 "병원마다 시스템과 데이터 환경, AX 추진 우선순위가 다른 만큼 KT의 인프라와 AX 역량을 결합해 필요한 서비스를 단계적으로 확대할 수 있는 기반을 제공하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com