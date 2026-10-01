에스오에스랩, '카카오 AI 돛 서밋 26'서 피지컬 AI 스케일업 전략 공유

AI 핵심 요약beta
- 에스오에스랩 정지성 대표가 1일 카카오 AI 돛 서밋 26에 연사로 나섰다
- 정 대표는 광주 창업 경험과 피지컬 AI 확장 전략을 공유했다
- 에스오에스랩은 행사서 협력 확대와 글로벌 진출을 모색했다
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자율주행서 로보틱스·스마트 인프라·피지컬 AI로 사업 영역 확대
글로벌 진출 위한 파트너십·실증·양산 역량 확보 경험 공유
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이다(LiDAR) 기반 공간지능 솔루션 기업 에스오에스랩은 정지성 대표가 '카카오 AI 돛 서밋 26'에 연사로 참여해 '지역에서 시작해 글로벌로: 피지컬 AI 시대, 기술 창업가의 스케일업 전략'을 주제로 발표했다고 1일 밝혔다.
카카오 AI 돛은 카카오그룹이 비수도권 지역의 인공지능(AI) 생태계 육성을 위해 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과학기술원과 올해 초 출범한 민간 협력 추진 기구다. 오는 2030년까지 100개의 AI 창업팀을 발굴해 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 육성하는 것을 목표로 한다.
GIST 출신 기술 창업가인 정 대표는 이번 행사에서 광주 연구실에서 개발한 라이다 기술을 제품화하고, 자율주행에서 로보틱스와 피지컬 AI로 사업 영역을 확장해 코스닥 상장과 글로벌 시장 진출을 추진하기까지의 경험을 소개했다.
정 대표는 '회사는 대표가 꿈꾸는 만큼 성장한다'는 메시지를 중심으로 지역 창업이 기술 경쟁력을 확보하는 출발점이 될 수 있다고 강조했다. 구체적으로 △연구실 기술을 고객이 구매하는 제품으로 전환한 과정 △자율주행에서 로보틱스·스마트 인프라·피지컬 AI로 시장을 확대한 경험 △글로벌 시장 진출에 필요한 파트너십과 실증 사례 △양산 역량 확보 과정 등을 공유했다.
정 대표는 GIST 기계공학부에서 수학한 뒤 동문들과 함께 2016년 광주에서 에스오에스랩을 창업했다. 연구실에서 개발한 라이다 기술을 산업 현장에 적용하며 사업을 확대했고, 에스오에스랩은 2024년 코스닥 시장에 상장했다. 현재 라이다 기술 개발과 글로벌 시장을 대상으로 한 사업화를 추진하고 있다.
정 대표는 인공지능산학연협회 회장으로도 활동하며 피지컬 AI와 로보틱스 산업 생태계 확대, 후배 창업가 멘토링과 지역 창업 생태계 조성 등에 참여하고 있다.
에스오에스랩은 이번 행사를 관련 기업들과의 네트워크를 확대하는 기회로 활용할 계획이다. 행사에는 카카오모빌리티, 구글, 아마존, 카카오AI, 리벨리온, 오픈AI 등 자율주행·모빌리티·AI 분야 기업들이 참여했다. 회사는 행사에 참여한 창업가와 기업 관계자들과 교류하며 사업 협력 기회를 모색할 방침이다.
정 대표는 "에스오에스랩은 아이디어와 기술력을 바탕으로 지역의 산학 연계와 지원을 통해 성장해 온 기업"이라며 "이번 자리가 그동안의 성장 경험과 노하우를 공유하고 미래 리더들에게 비전을 제시하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 이러한 교류를 통해 국내 창업 생태계가 활성화되고 혁신 기업이 다수 탄생할 수 있도록 힘쓰겠다"며 "선배 창업가로서 새로운 길을 개척하고 후배 창업가들의 도전을 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com