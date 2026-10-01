김진오 인구위 부위원장, 추경호 대구시장 만나…인구전략 정책 논의

AI 핵심 요약beta
- 김진오 부위원장이 1일 추경호 대구시장을 만나 인구정책을 논의했다.
- 다자녀 생활비 절감 패키지와 신혼부부 주거·소상공인 지원을 제안했다.
- 추 시장은 난임 시술비 제한 폐지 등 저출생 대응을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"인구 전략, 지방 정부와 힘 합쳐야"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김진오 인구전략위원회 부위원장이 추경호 대구시장을 만나 다자녀가구 연간 생활비절감 패키지 등을 제안하고 인구전략 정책을 논의했다.
김 부위원장은 1일 추 시장과 저출생·고령화 인구 위기 대응을 위한 중앙·지방 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 면담은 지방자치단체와의 협력체계 강화를 위한 전국 16개 시·도지사 순회 면담의 일환이다. 김 부위원장은 경북, 서울, 전남·광주, 인천에 이어 대구를 방문했다.
김 부위원장은 대구시의 저출생 대응과 관련해 영유아 24시간 돌봄센터 운영은 아이를 키우는 부모들에게 돌봄 공백을 없애는 좋은 사례라고 언급했다. 이 제도는 야간, 주말 등 긴급·일시 보육 수요 발생 시 365일 24시간 보육서비스를 제공한다.
김 부위원장은 추 시장에게 반복적으로 발생하는 가계 지출을 줄이는 방향으로 교통·주차·문화·체육·교육·민간제휴서비스까지 연결하는 다자녀가구 연간 생활비 절감 패키지를 제안했다. 출산 시 주택자금 대출 이자 연장 등을 지원하는 출산 연계 신혼부부 안심 주거 지원과 소상공인이 출산 때문에 사업을 포기하지 않도록 하는 소상공인 출산 대체 인력 지원을 제시하기도 했다.
추 시장은 "경제적 이유로 출산을 포기하는 부부가 생기지 않게 특·광역시 최초로 난임 시술비 지원 횟수 제한을 폐지하는 등 대구시가 저출생 극복을 핵심 과제로 추진하고 있다"고 했다.
김 부위원장은 "인구전략은 중앙정부와 지방정부가 힘을 합쳐야만 가능하다"며 "저출생·고령화 대응 최전선에 있는 지방자치단체의 의견에 항상 귀를 기울이고 지역의 우수한 정책을 적극 발굴하여 확산해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com