쿠팡, 대구 주민 1600여명 문화·스포츠 관람 지원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 1일 대구시와 문화·스포츠 관람 지원 협약을 맺었다.
- 아동·청소년 등 1600여명에 공연·경기 관람을 지원했다.
- 쿠팡은 대구를 시작으로 지원사업을 타 시도로 넓힌다.
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다른 시·도로 프로그램 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 대구광역시와 협력해 아동·청소년 등 지역 주민 약 1600여명에게 문화예술 공연과 스포츠 경기 관람 기회를 제공한다고 1일 밝혔다.
쿠팡은 이달 열리는 제23회 대구국제오페라축제 작품 관람을 지원하고, 다음달에는 대구FC 홈경기 관람 프로그램을 진행할 예정이다.
이를 위해 쿠팡과 대구광역시는 이날 대구광역시청에서 '문화·스포츠 관람 지원을 위한 업무협약'을 체결했다. 협약식에는 김정기 대구광역시 행정부시장과 장영철 쿠팡 사회공헌실 전무 등이 참석했다.
양측은 협약을 바탕으로 지역 내 지원 대상자를 선정하고 공연·경기 관람을 지원한다. 사업 운영 과정에서도 협력을 이어갈 계획이다.
이번 사업은 아동·청소년을 비롯한 지역 주민들이 다양한 문화예술 공연과 스포츠 경기를 경험할 기회를 넓히기 위해 마련됐다.
쿠팡은 대구광역시를 시작으로 지역별 특성과 수요를 반영해 스포츠 경기와 문화예술 관람 지원 프로그램을 다른 시·도로 확대할 예정이다.
kji01@newspim.com