이녹스에코엠, 정철근 신임 대표 선임

AI 핵심 요약beta
- 이녹스에코엠이 1일 정철근 신임 대표를 선임했다.
- 정 대표는 LG화학과 아카디움 리튬을 거쳤다.
- 회사는 Si 음극재 경쟁력과 고객사 확대를 기대했다.
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Si 음극재 경쟁력 강화·글로벌 고객사 대응 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 2차전지 소재기업 이녹스에코엠이 정철근 신임 대표이사를 선임했다.
1일 이녹스에코엠에 따르면 회사는 이날 임시주주총회와 이사회를 열고 정철근 신임 대표이사를 공식 선임했다.
정 신임 대표는 LG화학에서 전지재료사업부장을 맡아 양극재 사업을 담당했다. 이후 글로벌 리튬 기업 아카디움 리튬(Arcadium Lithium) 한국법인 대표를 거쳐 지주사 이녹스 전략기획실장을 맡았다.
회사는 정 대표가 배터리 소재 분야에서 쌓은 사업 경험과 네트워크를 바탕으로 주력 사업인 실리콘(Si) 음극재 사업 경쟁력 강화와 고객사 확대를 이끌 것으로 기대하고 있다.
실리콘 음극재는 기존 흑연계 음극재보다 에너지 밀도가 높아 배터리 용량 확대와 충전시간 단축 등에 활용되는 차세대 배터리 소재다.
이녹스에코엠은 실리콘 파우더(Si Powder), 실리콘산화물(SiO), 실리콘복합체(SiP) 등 관련 제품 포트폴리오를 운영하고 있다. 이번 대표이사 선임을 계기로 제품 경쟁력을 강화하고 주요 배터리 셀 및 완성차 고객사 대응을 확대한다는 계획이다.
정철근 신임 대표이사는 "글로벌 배터리 소재 산업 현장에서 쌓아온 실무 경험과 네트워크를 적극 활용해 이녹스에코엠의 Si음극재 사업 경쟁력을 한 단계 도약시키겠다"며 "안정적인 사업 운영과 실질적인 성과 창출을 통해 기업가치와 주주가치를 제고하는 데 집중하겠다"고 포부를 밝혔다.
winter1004@newspim.com