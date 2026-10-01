전남도청 열린노조 "민형배, 원칙 없는 밀실 인사 당장 중단하라"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 인사정책에 공직사회 반발이 확산했다.
- 열린노조는 4급 승진기준과 근평 가점 공개를 요구했다.
- 인사 총괄기능 광주 배치와 절차 미비도 비판했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 인사정책을 둘러싸고 공직사회 내부에서 반발이 확산하고 있다.
승진 기준과 근무지 이동자 인센티브에 이어 인사 총괄기능 배치를 놓고 논란이 불거졌다.
전남도청열린공무원노동조합은 지난달 30일 성명을 내고 최근 단행된 4급 승진인사와 근무지 이동자 인센티브 및 조직개편 후속 조치 등을 문제 삼으며 민형배 시장에게 인사 원칙 공개와 충분한 소통을 요구했다.
열린노조는 최근 4급 승진 과정에서 과장급 직무대행을 맡아 서기관 업무를 수행해온 간부들이 승진 대상에서 제외된 사례가 있다며 기준 공개를 요구했다. 1년 이상 직무대행을 하고도 직급 승진하지 못한 사례와 5급에서 4급으로 직급·직위 승진이 동시에 이뤄진 사례가 엇갈렸다는 주장이다.
근무지 이동자에게 근무성적평정 가점 3점을 부여하기로 한 결정도 도마에 올랐다. 노조는 주거비와 이사비 등 실질적인 지원에는 찬성하지만 승진에 영향을 미치는 근평 가점은 직원과 노조의 의견수렴을 거쳐야 한다고 주장했다.
특히 노사협의체 협의와 직원 의견수렴을 거쳐 시행하기로 했던 인센티브가 별도 논의 없이 지난 9월 27일 직원들에게 통보됐다고 지적했다. 향후 근평과 승진 과정에서 이의신청 등 조직 내부 갈등으로 이어질 수 있다는 게 노조 측 입장이다.
인사 총괄기능을 광주에 두는 조직개편안도 쟁점이다. 노조는 통합특별시가 지난 9월 29일 행정기구 설치 관련 규칙 등 5개 행정규칙을 입법예고하면서 인사 총괄권을 광주 소재 행정문화부시장 소속 인사정책관에게 부여하려 한다고 주장했다.
통합 관련 조례에는 통합 전 전남도와 광주시 공무원의 근무성적평정 등을 고려해 통합 후 최초 근무성적평정 기준일부터 3년간 종전 자치단체별로 승진심의를 분리 운영할 수 있도록 한 내용이 담겼다. 다만 모든 인사업무를 의무적으로 분리하도록 한 것은 아니다.
열린노조는 또 지난달 29일 늦은 시간 입법예고가 이뤄졌지만 의견 제출기한이 다음 날인 30일까지였다며 충분한 의견수렴이 이뤄지기 어려운 절차였다고 비판했다.
노조는 "원칙 없는 인사를 중단하고 합리적인 기준에 따른 공정한 인사를 실시해야 한다"며 "밀실행정을 중단하고 전남지역 인사권을 우회적으로 축소하려는 시도를 멈춰야 한다"고 촉구했다.
ej7648@newspim.com