SKT, AI로 고객 취향 분석해 10월 T멤버십 혜택 구성

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 1일 AI로 10월 T멤버십 혜택을 기획했다.
- AI가 가을 축제·독서·러닝 콘셉트를 제안했다.
- T day AI 위크와 영 위크 등 할인 혜택을 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영 위크·해피아워 등 연령·시간대별 혜택도 운영
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤이 인공지능(AI)을 활용해 고객의 멤버십 이용 패턴과 관심사를 분석하고 이를 10월 T멤버십 혜택 구성에 반영한다.
SK텔레콤은 자체 구축한 '마케팅 AI 에이전트'가 제안한 혜택 콘셉트와 카테고리별 브랜드 후보를 실제 멤버십 기획에 활용했다고 1일 밝혔다.
마케팅 AI 에이전트는 고객 연령·성별, 멤버십 등급별 혜택 이용 현황, T멤버십 앱 사용 데이터, 검색·소비 트렌드 등을 종합 분석해 혜택 콘셉트와 브랜드 후보를 제안한다.
10월에는 '가을 축제', '독서', '러닝' 등을 주요 콘셉트로 제시했다. SKT는 이를 바탕으로 오는 12일부터 16일까지 T day '스페셜 위크'를 'AI 위크'로 운영한다.
AI 위크에서는 공차·배달의민족·롯데월드 어드벤처 할인과 밀리의서재·폴라리스 오피스 AI 무료 이용권 등을 제공한다. AI가 제안한 '러닝' 콘셉트와 연계해 AI로 제작한 게임을 활용한 경품 이벤트도 진행한다.
이와 함께 5일부터 9일까지 만 13~34세 고객을 대상으로 '영(Young) 위크'를 열고 다이소·명랑핫도그·빽다방·요아정 등의 할인·증정 혜택을 제공한다. 10월 한 달간 운영하는 '해피아워'에서는 오후 2~5시 VIP 고객에게 백미당 음료 50% 할인과 쉐이크쉑 버거 5000원 할인 혜택을 제공한다.
윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 "앞으로도 AI를 활용해 변화하는 고객 관심사와 트렌드를 세밀하게 살펴 고객이 체감할 수 있는 멤버십 혜택을 지속 선보이겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com