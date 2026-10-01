"구내식당서 랍스터·파히타 먹는다"…삼성웰스토리, 시너지 모델 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성웰스토리가 1일 급식장 협업 확대를 밝혔다
- 지난 7월 랍스터 특식을 11곳에서 1만3000명에 제공했다
- 10월 베어스타코와 1인 파히타 플래터를 선보인다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성웰스토리 구내식당에서 랍스터와 멕시칸 파히타를 먹는 날이 늘고 있다. 삼성웰스토리는 식자재를 공급하는 외식 프랜차이즈 고객사의 메뉴를 급식 사업장에 들여오는 협업 모델을 확대하고 있다고 1일 밝혔다.
삼성웰스토리는 지난 7월 수도권의 한 대형 산업체 구내식당에서 프리미엄 시푸드 레스토랑 '바이킹스워프'와 협업해 캐나다 직수입 랍스터 특식을 선보였다. 이후 11곳의 구내식당에서 1만 3000명에게 랍스터 메뉴를 제공했다. 바이킹스워프는 삼성웰스토리의 식자재 고객사이자 랍스터를 대량으로 직접 유통하는 수산물 공급 협력사다. 브랜드 IP를 활용한 전용 홍보물로 공간을 꾸며 유명 레스토랑을 찾은 듯한 경험도 더했다.
10월에는 전국 30여 개 매장을 운영하는 멕시칸 브랜드 '베어스타코'와 협업한다. 신선한 재료로 건강하고 간편하게 즐기는 멕시칸 푸드에 젊은 직장인의 관심이 높아진 점을 반영했으며, 멕시칸 전문 브랜드와의 협업은 이번이 처음이다. 대표 메뉴는 외식 매장에서 3~4인이 나눠 먹는 파히타를 급식에 맞게 바꾼 '1인 파히타 플래터'다.
이번 협업은 삼성웰스토리가 가진 사업 네트워크를 활용하여 시너지를 내고 있다. 삼성웰스토리는 2,000여 곳의 외식 프랜차이즈 고객사에 식자재를 공급하고 500여 개 급식 사업장을 운영한다. 식자재 고객사에는 브랜드를 알릴 새로운 고객 접점을, 급식 고객에게는 다양한 미식 경험을 제공하고 있다.
삼성웰스토리 관계자는 "식자재 고객사의 경쟁력 있는 브랜드를 전국 급식 사업장과 연결해 새로운 성장 기회를 만들어 나가고 있다"며 "새로운 협업 모델을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com