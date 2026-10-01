에어부산, 부산~치앙마이 신규 취항

AI 핵심 요약beta
- 에어부산이 11일 부산~치앙마이 노선을 신규 취항했다
- 주 4회 운항하며 동계 성수기엔 주 6회로 늘린다
- A321neo 투입해 겨울철 국제선 확대에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
232석 규모 A321neo 투입
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에어부산이 부산과 태국 치앙마이를 잇는 신규 노선을 개설한다.
에어부산은 다음 달 11일부터 부산~치앙마이 노선에 신규 취항한다고 1일 밝혔다.
부산~치앙마이 노선은 주 4회(수·목·토·일) 운항한다. 김해국제공항에서 오후 7시에 출발해 치앙마이 국제공항에 오후 10시 55분 도착하는 일정이다.
귀국편은 치앙마이에서 오후 11시 55분 출발해 다음 날 오전 7시 5분 김해국제공항에 도착한다.
에어부산은 동계 성수기인 오는 12월 22일부터 내년 2월 28일까지 운항 횟수를 주 6회로 확대할 예정이다.
해당 노선에는 232석 규모의 A321neo 항공기가 투입된다. A321neo는 신형 엔진을 탑재해 기존 기종 대비 연료 효율성을 높이고 소음과 진동을 줄인 것이 특징이다.
치앙마이는 태국 북부의 대표 관광도시로 문화유산과 자연경관을 비롯해 카페와 골프, 식도락 등 다양한 관광 콘텐츠를 갖추고 있다.
에어부산은 이번 신규 취항을 시작으로 겨울철 여행 수요를 겨냥한 국제선 노선 확대를 이어갈 계획이다.
에어부산 관계자는 "이번 치앙마이 노선 신규 취항과 함께 동계 시즌 고객 수요와 여행 트렌드에 맞는 다양한 노선을 선보일 계획"이라며 "변화하는 여행 수요를 바탕으로 노선 다각화를 지속해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com