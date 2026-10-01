LG에너지솔루션, 美 인디고테크와 MOU…46시리즈 공급

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 1일 인디고테크와 MOU를 체결했다
- 양사는 2027년부터 2030년까지 46시리즈 적용을 협의했다
- 북미 상용 전기차 시장서 46시리즈 공급 확대를 추진했다
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애리조나 공장 연내 가동…북미 46시리즈 고객 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG에너지솔루션이 미국 전기 상용차 스타트업 인디고테크(indiGOTech)와 손잡고 북미 상용 전기차 시장에서 46시리즈 원통형 배터리 사업 확대에 나선다.
LG에너지솔루션은 인디고테크와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 인디고테크가 개발 중인 차세대 전기 상용차 'Flow Ride'와 'Flow Cargo' 등에 LG에너지솔루션의 46시리즈 원통형 배터리 셀을 우선 적용하는 방안을 협의한다. 공급 협의 기간은 2027년부터 2030년까지다.
양사는 배터리 공급뿐 아니라 주행거리 확대와 충전시간 단축 등 차량·배터리 성능 개선을 위한 기술 협력도 진행할 계획이다.
2010년 설립된 인디고테크는 차량 바퀴에 구동장치와 서스펜션 시스템을 통합한 '스마트휠즈(SmartWheels)' 기술을 기반으로 물류·배송과 차량 호출 서비스 등에 활용할 전기 상용차를 개발하고 있다.
충전 인프라와 디지털 모빌리티 서비스를 결합한 서비스형 교통(TaaS) 사업도 추진하고 있다.
LG에너지솔루션은 이번 협력을 통해 북미 전기 상용차 시장에서 46시리즈 공급처를 확대한다는 계획이다.
전기 상용차 시장은 물류·배송 수요 증가와 전동화 전환에 따라 성장세가 이어지고 있다. 시장조사기관 글로벌마켓인사이트에 따르면 글로벌 전기 밴 시장 규모는 2024년 약 163억달러에서 연평균 15.5% 성장해 2034년 약 656억달러에 이를 전망이다.
LG에너지솔루션은 북미 현지 생산 기반도 확대하고 있다. 회사는 연내 미국 애리조나주 퀸크릭 원통형 배터리 공장을 가동하고 이를 기반으로 46시리즈 신규 수주를 확대할 계획이다.
회사에 따르면 올해 2분기 기준 원통형 배터리 출하량은 전년 동기 대비 1.5배 증가했다.
오성환 LG에너지솔루션 소형전지사업부 마케팅그룹장은 "높은 에너지 밀도와 빠른 충전 성능을 갖춘 NCM 기반 46시리즈 경쟁력을 바탕으로 미국 신규 고객을 확보했다"며 "다양한 전기 상용차 시장으로 사업 영역을 확대하고 46시리즈 사업 성장을 가속화하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com