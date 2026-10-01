롯데백화점, 10월 웨딩페어 개최…마일리지 최대 2배

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 2일부터 11일까지 전점서 웨딩페어를 연다.
- 혼수·예물 구매 시 웨딩마일리지를 최대 2배 적립한다.
- 165개 브랜드 참여, 최대 560만원 상품권 혜택을 준다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 이달 2일부터 11일까지 전점에서 웨딩페어를 개최한다고 1일 밝혔다. 혼수와 예물 구매 시 웨딩마일리지를 평소보다 최대 2배까지 적립해주는 행사다.
주얼리, 명품, 가전, 가구, 침구 등 15개 상품군의 165개 브랜드가 참여한다. 그라프, 쇼메, 예거르쿨트르 등 럭셔리 주얼리·워치 브랜드와 셀린느, 디올, 프라다 등 명품 브랜드가 대거 합류했다.
롯데백화점의 웨딩 멤버십 '롯데웨딩멤버스'는 예식 관련 서류를 증빙하면 무료로 가입할 수 있다. 가입일로부터 9개월간 구매한 금액을 웨딩마일리지로 적립해 누적액의 최대 7%를 롯데상품권으로 환급한다. 최대 560만원에 달하는 상품권을 받을 수 있으며, 에비뉴엘 바 이용권과 롯데호텔, 롯데면세점 등 계열사 할인 혜택도 제공한다.
개인 취향을 반영하는 셀프 웨딩 트렌드에 맞춰 인테리어와 예복 관련 상품을 강화했다. 리빙 브랜드를 전년 대비 20% 확대했으며, 해스텐스, 허먼밀러, USM, 플랫포인트 등 하이엔드 가구 브랜드에서 추가 마일리지 혜택을 받을 수 있다. 루이스폴센, 프리츠한센 등 라이프스타일 브랜드도 참여한다.
셀프 웨딩 촬영 수요를 겨냥한 세레모니 웨어도 새롭게 선보인다. 잠실점에서는 10월 16일부터 22일까지 '포마이시스 이브'의 유통사 최초 팝업을 연다. 팝업 구매 시 5% 할인을 제공하며, 결제액의 1.5배 상당을 웨딩마일리지로 적립해준다.
2부 결혼식 및 돌잔치용 드레스로 주목받는 '비에이유 바이 브라이드앤유'는 10월 19일 본점 4층에 유통사 최초 매장을 오픈한다. 일주일간 최대 20% 할인 프로모션과 함께 구매 금액의 1.5배 상당을 웨딩마일리지로 적립해주는 오픈 이벤트를 운영한다.
nrd@newspim.com