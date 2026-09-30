대한체육회, 은퇴 선수 경력 전환 사례 찾아…"진로 고민하는 후배에 도움될 것"

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회가 운동선수 은퇴 후 새 경력을 찾아나선 사례를 찾는다.

대한체육회는 "29일부터 다음달 25일까지 은퇴 후 새로운 분야에서 자신만의 경력을 만들어가고 있는 선수 출신의 다양한 진로 전환 사례를 발굴하기 위한 '운동선수 진로 변경 사례 공모전'을 개최한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 대한체육회가 29일부터 다음달 25일까지 은퇴 후 새로운 분야에서 자신만의 경력을 만들어가고 있는 선수 출신의 다양한 진로 전환 사례를 발굴하기 위한 '운동선수 진로 변경 사례 공모전'을 개최한다. [사진=대한체육회] 2026.09.30 willowdy@newspim.com

대한체육회 선수진로지원센터가 주관하는 이번 공모전은 선수생활을 마친 뒤 새로운 진로를 개척한 사례를 발굴·공유해 진로를 고민하는 현역 및 은퇴선수들에게 실질적인 정보와 다양한 선택지를 제공하기 위해 마련됐다.

공모 대상은 선수생활 은퇴 후 새로운 분야에서 경력을 이어가고 있는 선수 출신이라면 누구나 참여할 수 있다. 스포츠 분야를 비롯해 일반기업, 교육기관, 공공기관 취업은 물론 창업, 프리랜서, 전문직 등 진출 분야에 제한 없이 다양한 진로 전환 사례를 모집한다.

공모 요강 및 접수 방법은 대한체육회 e진로지원센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 대한체육회는 접수된 사례를 대상으로 별도의 심사를 거쳐 우수 사례를 선정하며, 수상자에게는 시상과 함께 부상을 제공할 예정이다.

대한체육회 유승민 회장은 "선수에게 은퇴는 오랜 선수생활의 끝인 동시에 새로운 경력을 시작하는 중요한 전환점이다. 먼저 새로운 길에 도전한 선수들의 경험이 진로를 고민하는 후배 선수들에게는 또 다른 도전을 시작할 수 있는 용기가 될 수 있다"고 말했다.

이어 "선수들이 경기장에서 쌓아온 끈기와 도전정신, 자기관리 능력은 스포츠를 넘어 다양한 분야에서도 충분히 발휘될 수 있는 소중한 역량으로, 대한체육회도 선수들이 은퇴 이후의 삶을 보다 주도적으로 설계하고 새로운 분야에서 자신의 가능성을 펼쳐나갈 수 있도록 진로 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

willowdy@newspim.com