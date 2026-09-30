전남광주특별시 광양만권, 배터리 공급망 심장부로

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6개 산단 645만평 특화단지 지정

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 광양만권이 이차전지 국가 공급망을 뒷받침할 전략 거점으로 본격 육성된다.

원료와 핵심소재 생산 기반에 배터리 셀과 ESS 및 재활용 산업까지 더해 미래산업 경쟁력을 키운다는 구상이다.

전남광주통합특별시는 30일 광양만권이 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지로 지정됨에 따라 국가 공급망 거점 육성에 속도를 내겠다고 밝혔다.

광양만권 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지 최종 지정 관련 기자간담회. [사진=전남광주통합특별시] 2026.09.30 ej7648@newspim.com

이번 특화단지는 율촌1일반산단과 해룡일반산단 등 광양만권 6개 산단 645만평 규모다. 통합특별시는 정부 육성계획에 지역 핵심사업을 반영하고 세풍산단 등을 중심으로 용수와 폐수처리 및 전력과 접근도로 등 기업 투자에 필요한 기반시설 확충에 나설 계획이다.

기존 기업의 투자도 조기에 현실화하고 장비·부품과 배터리 셀·에너지저장장치(ESS)·사용후배터리 재활용 기업을 전략적으로 유치해 산업 생태계의 외연을 넓힌다는 방침이다.

광양만권은 리튬과 니켈 등 기초원료의 정·제련부터 양극재와 흑연 등 핵심소재 생산 및 사용후배터리 재활용까지 연계된 산업기반을 갖췄다. 포스코 계열사를 중심으로 연간 8만3000톤 규모의 원료·소재가 생산되고 있다.

통합특별시는 2023년 이차전지 산업 육성 조례를 제정한 데 이어 2024년 광양만권을 기회발전특구로 지정했다. 지난해에는 국회 토론회를 통해 공급망 거점 전략을 구체화했으며 올해 2월에는 10개 대학과 업무협약을 맺고 인재양성 체계를 구축했다.

이후 특화단지 육성계획서를 정부에 제출하고 5월과 7월 발표평가를 거쳐 이번 지정을 이끌어냈다. 앞서 2023년 청주·포항·울산·새만금이 특화단지로 지정된 데 이어 광양만권이 추가되면서 국내 이차전지 공급망에서 기초원료 분야의 역할도 강화될 전망이다.

민형배 전남광주통합특별시장은 "이번 지정으로 광양만권은 대한민국 배터리 공급망을 책임지는 국가 전략거점이 됐다"며 "기업이 투자하고 기술과 인재가 모이며 일자리가 늘어나는 산업생태계를 만들어 광양만권을 대한민국 이차전지 산업의 새로운 기준으로 만들겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com