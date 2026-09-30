[MLB] 애틀랜타·샌디에이고·화이트삭스·양키스, WC 1차전 승리

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 포스트시즌 첫 걸음인 와일드카드시리즈(WC·3전 2승제) 1차전에서 애틀랜타, 샌디에이고, 시카고, 뉴욕 양키스가 나란히 기선 제압에 성공했다.

내셔널리그(NL) 3번 시드 애틀랜타는 30일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 6번 시드 필라델피아와의 내셔널리그 와일드카드시리즈(NLWC) 1차전에서 5-3으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 애틀랜타 내야수 김하성. [사진=로이터] 2026.09.30 football1229@newspim.com

승부는 8회 갈렸다. 애틀랜타는 2-3으로 끌려갔지만, 오스틴 라일리가 8회 역전 3점 홈런을 터뜨리며 단숨에 흐름을 뒤집었다.

정규시즌에서 필라델피아를 상대로 9승 4패로 강했던 애틀랜타는 포스트시즌 첫판에서도 우위를 이어갔다. 애틀랜타의 김하성은 유격수, 9번타자로 선발 출전했지만 2타수 무안타에 그친 뒤 대타로 교체됐다.

NL 4번 시드 샌디에이고는 5번 시드 시카고 컵스를 8-0으로 완파했다. 선발 마이클 킹이 7이닝 1피안타 3볼넷 8탈삼진 무실점으로 컵스 타선을 압도하며 승리를 이끌었다.

타선에서는 페르난도 타티스 주니어가 1회말 선두타자 홈런을 터트렸다. 이외에도 매니 마차도, 잰더 보가츠의 1점 홈런이 나왔다.

정규시즌 45홈런-41도루를 달성한 컵스의 피트 크로-암스트롱은 3타수 무안타 3삼진 1볼넷에 그쳤다.

샌디에이고의 내야수 송성문은 WC 로스터에 포함되지 못했다.

[서울=뉴스핌] 샌디에이고 내야수 송성문(오른쪽). [사진=로이터] 2026.09.30 football1229@newspim.com

한편, 아메리칸리그(AL)에서는 6번 시드 시카고 화이트삭스가 3번 시드 휴스턴 애스트로스를 6-3으로 꺾었다. 또 AL 4번 시드 뉴욕 양키스는 5번 시드 보스턴 레드삭스를 9-0으로 대파했다.

WC는 상위 시드 팀의 홈에서 최대 3경기를 치르며 먼저 2승을 거둔 팀이 디비전시리즈에 진출한다. 3경기 모두 상위 시드 홈구장에서 열린다.

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