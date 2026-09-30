해남군, 제27회 흑석산 힐링축제 내달 2일 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자연휴양림서 힐링 경험 →가족 추억 생성 기대

[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주특별시 해남의 대표적인 산림휴양·치유 공간인 계곡면 흑석산 자연휴양림에서 다음 달 2일 제27회 흑석산 힐링축제가 열린다.

30일 해남군에 따르면 축제에서는 주민들과 관광객이 함께 즐기는 다채로운 공연, 체험 프로그램과 함께 자연휴양림 곳곳에 숲 체험을 할 수 있는 공간이 조성된다.

어린이 사생대회와 흑석산 가요제, 읍면대항 윷놀이 등이 열리며 페이스페인팅, 싱잉볼, 다도, 봉숭아 물들이기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험행사가 진행된다. 해남의 대표 특산물을 전시·판매하는 농산물 홍보 판매관과 먹거리 장터도 운영한다.

해남 흑석산 치유의 숲 운영[사진=해남군] = 2026.09.30 khyeon0424@newspim.com

특히 자연휴양림 곳곳에 힐링 공간을 마련해 숲 체험을 함께할 수 있는 숲속 힐링체험을 제공한다.

해설사와 함께 숲길걷기를 비롯해 멍때리기, 마음껏 소리를 지를 수 있는 메아리존, 족욕체험, 싱잉볼체험 등 특색있는 프로그램들이 눈길을 끌고 있다.

올해로 27회를 맞는 흑석산 힐링축제는 지역 주민들이 직접 기획하고 참여하는 주민 주도 축제로서 해남의 관문인 계곡면의 대표 명소, 흑석산 자연휴양림에서 펼쳐지는 작은 축제로 자리매김하고 있다.

군 관계자는 "아름다운 흑석산 자연휴양림에서 열리는 이번 축제를 통해 일상에 지친 몸과 마음을 잠시 쉬어가고 가족·친구들과 함께 즐거운 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

한편 해남군 계곡면에 위치한 흑석산 자연휴양림은 해발 653m의 흑석산 자락에 조성된 산림복합 휴양공간으로 다양한 산림치유 프로그램과 전문 산림교육 등을 운영하는 해남의 대표적인 산림휴양지다.

피톤치드가 풍부한 참나무 군락지를 따라 조성된 치유의 숲을 비롯해 치유센터, 치유정원, 숲속놀이터, 유아숲체험원 등이 마련돼 있으며 숲속 숙박시설과 야영 데크 등을 갖춰 자연 속에서 여유로운 휴식과 힐링을 즐기려는 방문객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다.

Khyeon0424@newspim.com