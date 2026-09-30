광양시, 축제와 관광명소 잇는 특별 할인투어 마련

AI 핵심 요약beta
- 광양시와 광양시관광협의회가 30일 할인투어를 추진했다.
- 10월 5일까지 당일형과 1박2일형 참가자를 모집했다.
- 광양전통숯불구이축제 연계해 체류·소비 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시와 광양시관광협의회는 제1회 광양 관광의 날을 맞아 광양전통숯불구이축제와 지역 주요 관광지를 연계한 할인투어를 운영해 관광객 체류시간 확대와 지역 소비 촉진에 나선다.
광양시는 오는 10월 5일까지 당일형과 1박 2일형 할인투어 참가자를 선착순 모집한다고 30일 밝혔다.
당일투어는 10월 16일부터 18일까지 하루 한 차례씩 회차별 40명을 대상으로 운영하며 왕복 차량비와 관광지 입장료 체험료 돗자리 대여비 간식비를 포함한 참가비는 1만원이다.
참가자들은 허브 식초 만들기 체험 후 망덕포구 먹거리타운에서 자유 점심을 즐기고 매실 스파클링 와인 체험과 배알도수변공원 피크닉을 거쳐 정병욱 가옥 파노라마 워크 전남미술관 광양전통숯불구이축제장을 찾는다.
1박 2일 투어는 10월 16~17일과 17~18일 두 차례 회차별 30명을 모집하며 차량비와 입장료 체험료 돗자리 대여비 간식 기념품을 포함한 참가비는 2만4000원이다.
참가자들은 Park1538광양과 다육키링 만들기 체험 섬진강 요트 체험 매실 스파클링 와인 체험 정병욱 가옥 배알도수변공원 축제장을 둘러본 뒤 이튿날 파노라마 워크와 백운산자연휴양림 둘레길을 방문한다.
1박 2일 투어는 10월 14일부터 19일까지 광양지역 숙박시설 예약과 이용 사실을 증빙해야 신청할 수 있으며 식사비와 숙박비는 참가비에 포함되지 않는다.
신청은 네이버폼 또는 광양시관광협의회로 하면 되며 탑승 장소는 광양시청 정문과 광양공설운동장 입구이고 각 투어는 최소 10명 이상 모집될 경우 운영한다.
chadol999@newspim.com