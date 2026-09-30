포천시 하수관로 정비사업, 환경부 신규사업에 최종 확정

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 30일 하수관로 정비공사 국고사업을 확정했다
- 사업비 118억9000만원으로 하수관로 11.78㎞를 신설했다
- 완료되면 포천천 수질 개선과 악취 저감에 도움이 된다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 '포천처리구역(6단계) 하수관로 정비공사'가 2027년도 환경부 국고보조 신규사업으로 최종 확정됐다고 30일 밝혔다.
시에 따르면 이번 사업에는 총 118억 9000만 원이 투입되며 재원별로는 국비 71억 3400만 원, 도비 23억 7800만 원, 시비 23억 7800만 원이다.
사업 대상지는 자작동, 어룡동, 금주3리, 만세교리, 감암리, 마산리, 좌의리 일원으로 시는 이 지역에 하수관로 11.78㎞를 신설하고 맨홀 323개소, 맨홀펌프장 12개소, 배수설비 265개소를 정비할 계획이다. 신설 하수관로는 포천처리구역 6단계 구간 8.07㎞와 좌의리 일원 3.71㎞로 구성된다.
사업이 완료되면 대상 지역의 생활하수 처리가 원활해지고 방류하천인 포천천의 수질 개선에도 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다. 생활환경 내 악취를 줄이는 한편 공중위생을 향상하고 쾌적한 정주환경을 조성에도 기여할 계획이다.
포천시 하수과 관계자는 "시민들의 생활 불편을 해소하고 포천천의 수질과 생태환경을 개선하기 위해 중앙부처 및 경기도와 지속적으로 협의해 온 결과"라며 "사업을 차질 없이 추진해 시민들이 보다 깨끗하고 안전한 생활환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com