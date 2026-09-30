전주시 '산단 노동자 천원의 아침밥' 전국서 주목

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송미령 농식품부 장관 현장 방문…노동자 250여명 아침식사·간담회

1억7360만원 재원 기반 연 142회·3만1600명 지원 규모로 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 산업단지 노동자들의 아침 식사를 지원하는 '산단 노동자 천원의 아침밥' 사업을 통해 노동복지와 지역경제를 연결하는 상생 모델을 구축하고 있다고 30일 밝혔다.

송미령 농식품부 장관은 이날 팔복예술공장을 찾아 사업 현장을 둘러보고 이른 아침 산업현장으로 향하는 노동자들을 격려했다.

송 장관과 조지훈 전주시장은 팔복예술공장을 찾은 산단 노동자 250여명에게 김밥, 컵밥, 샌드위치 등 아침 간편식을 제공하고 산단 노동자와 전주시중소기업인연합회 관계자 등 20여명과 간담회를 가졌다.

전주시 '산단 노동자 천원의 아침밥' 전국 롤모델 됐다.[사진=전주시]2026.09.30 lbs0964@newspim.com

간담회에서는 사업 이용 과정에서 느낀 장점과 개선사항, 향후 운영 방향 등에 대한 현장 의견이 오갔다.

'산단 노동자 천원의 아침밥'은 주변 음식점 이용이 어려운 이른 시간대에 출근하는 산업단지 노동자들의 식사 문제에서 출발했다.

전주시는 이를 노동자의 건강과 근무환경, 산업단지 내 먹거리 접근성과 연결된 문제로 보고 지역사회와 해결 방안을 모색했다.

시는 2025년 HS효성첨단소재와 휴비스를 비롯한 산업단지 관련 기업·단체를 찾아 사업 취지를 설명했고 지역 기업과 단체의 자발적인 기부금 4900만원을 기반으로 같은 해 9월 '수요일엔 수요든든 밥상' 시범사업을 시작했다.

시범사업은 주 1회씩 총 13차례 운영됐으며 산업단지 846개 업체 노동자 4325명에게 아침식사를 제공했다.

전주시는 시범사업의 이용 인원과 선호 메뉴, 이용 시간대 등의 데이터를 축적하며 사업 확대를 준비했다. 올해 농식품부 공모사업에 선정돼 국비 8000만원을 확보했고 시비와 노동자 부담금, 지역사회 기부금 등을 더해 총 1억7360만원 규모의 재원을 마련했다.

지난해 13회 운영, 4325명이 이용했던 사업은 올해 연간 142회, 3만1600명을 지원하는 규모로 확대됐다.

사업에는 지역 소상공인과 기업, 단체도 참여하고 있다. 한국외식업중앙회의 추천을 받은 지역 업체가 김밥과 컵밥, 샌드위치 등을 공급해 지역 소상공인의 매출로 연결하고 기업과 단체는 기부를 통해 노동자 지원에 동참하고 있다.

또 전주서원시니어클럽이 현장 운영에 참여하면서 노인일자리까지 연계돼 지역 소비와 나눔, 노동복지, 일자리 창출이 함께 이어지는 전주형 상생모델로 확대되고 있다.

전주시는 이날 간담회에서 나온 의견을 향후 사업 운영에 반영하고 건강한 메뉴 확대와 선택권 강화, 이용 편의 개선 등 실제 이용자가 체감할 수 있는 부분을 지속적으로 보완할 계획이다.

조지훈 전주시장은 "천원의 아침밥은 산업단지 노동자들의 든든한 하루를 응원하자는 지역 기업과 단체의 자발적인 나눔에서 시작해 올해는 3만명이 넘는 노동자의 아침을 챙기는 사업으로 확대됐다는 점에서 뜻깊다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com