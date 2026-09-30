KT&G, 릴 하이브리드 3.0 '미스티 로제 에디션 Ⅱ' 내놔

AI 핵심 요약beta
- KT&G가 30일 릴 하이브리드 3.0 미스티 로제 에디션 Ⅱ를 출시했다.
- 신제품은 블룸 로제와 비바 로제 2종으로 각 8만8000원이다.
- 10월 7일부터 전국 릴 스테이션 약 1500곳으로 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G가 궐련형 전자담배 '릴 하이브리드 3.0'의 스페셜 에디션 '미스티 로제 에디션 Ⅱ'를 30일 출시했다.
2025년 11월 출시된 '미스티 로제 에디션'의 후속작이다. 핑크 계열 제품에 재입고 문의가 이어질 만큼 수요가 높았다는 게 KT&G의 설명이다.
신제품은 은은하고 부드러운 핑크의 '블룸 로제'와 선명한 핑크의 '비바 로제' 두 가지로, 소비자 판매가는 각 8만8000원이다. 온라인몰 '릴 스토어'와 플래그십 스토어 '릴 미니멀리움'에서 먼저 출시되며 두 제품 모두 구매할 수 있다. 10월 7일부터는 전국 릴 스테이션 약 1500개소로 유통망이 확대되는데, 이곳에서는 '블룸 로제'만 살 수 있다.
김동필 KT&G NGP사업본부장은 "그동안 소비자들의 다양한 니즈를 반영해 차별화된 에디션을 선보여 왔다"며 "앞으로도 소비자들의 다양한 취향을 반영한 제품을 지속적으로 선보여 궐련형 전자담배 시장에서의 입지를 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com