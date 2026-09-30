신세계푸드 '과일바로스무디', 성수동에 '스꾸하우스' 팝업

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드는 30일 성수동서 스꾸하우스를 열었다.
- 10월 28일까지 2900원 과일 스무디를 판매한다.
- 과일바로스무디 누적 판매가 300만 잔을 넘었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드는 10월 28일까지 서울 성동구 성수동 노브랜드 버거 성수랩점에서 '스꾸(스무디 꾸미기)하우스' 팝업스토어를 운영한다.
1잔당 2900원에 딸기바나나, 방울토마토, 파인애플망고, 트리플베리, 수박딸기 등 5종 가운데 스무디를 고르고 14종의 토핑과 컵 꾸미기를 즐길 수 있다. SNS 인증 이벤트 참여 고객에게는 추첨으로 상품권을 증정한다.
신세계푸드는 즉석 과일 스무디 브랜드 '과일바로스무디'의 누적 판매량이 300만 잔을 넘었다고 밝혔다. 지난 2월 트레이더스 마곡점에서 처음 선보인 이후 트레이더스 T카페, 주요 이마트, 노브랜드 전문점, 노브랜드 버거 등으로 판매처를 넓혔다.
신세계푸드 관계자는 "즉석 과일 스무디가 합리적인 가격과 간편함, 직접 만들어 먹는 재미를 갖춘 새로운 디저트로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 맛과 품질은 물론 재미와 경험까지 제공하는 차별화된 푸드 콘텐츠를 선보일 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com