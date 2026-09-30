휠라, 10월 여의도서 테니스 대회 화이트오픈서울' 개최

AI 핵심 요약beta
- 휠라가 10월 10일 여의도공원서 화이트오픈서울 열었다.
- 올해는 테니스 스킬스 존과 대결 프로그램을 강화했다.
- 참가·방문객 수와 테니스화 수익 일부를 기부했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 미스토코리아가 전개하는 휠라가 10월 10일부터 11일까지 서울 영등포구 여의도공원 문화의마당에서 '2026 화이트오픈서울'을 연다. 2023년 광화문광장을 시작으로 올해 네 번째 행사다.
올해는 참여형 프로그램을 강화했다. 코치가 상주하는 '테니스 스킬스 존'에서 기술을 배우고 신제품 '엑실러스 프로 4'를 직접 착용해볼 수 있다. 이형택, 임용규 등 휠라 테니스 코치와 동호인이 맞붙는 대결 프로그램도 열린다. 피클볼과 F&B 콘텐츠도 마련했고, 11일에는 애프터 콘서트가 열린다.
올해 행사는 서울시와 함께하는 '서울 나눔-이음 네트워크'의 일환으로 개최된다. 휠라는 프로그램 참가 인원과 방문객 수를 기부와 연계하고, 행사 기간 판매된 테니스화 수익금 일부도 기부한다.
미스토코리아 관계자는 "올해는 직접 테니스를 경험하고 참여할 수 있는 프로그램을 한층 확대했다"며 "스포츠와 문화가 어우러진 다양한 콘텐츠와 나눔 활동을 통해 더 많은 소비자들과 테니스의 즐거움과 가치를 나눌 수 있기를 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com