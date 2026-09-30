롯데웰푸드, 국내 7개 공장 '글로벌 해썹' 인증 취득

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 30일 국내 7개 공장서 글로벌 해썹을 취득했다.
- 인증 공장은 영등포·양산·평택·대전·천안·김천·횡성이다.
- 식품안전 강화해 세계 소비자 안심 제품 공급하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 국내 7개 공장의 '글로벌 해썹(Global HACCP)' 인증을 취득했다고 30일 밝혔다. 인증을 받은 곳은 주요 수출 제품을 생산하는 영등포, 양산, 평택, 대전, 천안, 김천, 횡성 공장이다.
글로벌 해썹은 식품의약품안전처가 국내외 식품 제조 환경과 기준 변화에 맞춰 지난해 도입한 인증제도다. 국제식품규격위원회(CODEX) 지침과 국제식품안전협회(GFSI) 인증규격을 반영했다. 기존 해썹의 위해요소 관리에 더해 식품방어, 식품사기 예방, 식품안전문화, 식품안전경영 등의 항목까지 관리한다.
롯데웰푸드는 식품안전을 핵심 경영 가치로 설정하고, 롯데중앙연구소 식품안전센터의 기술 협력을 통해 전 임직원 대상 교육과 기술지원을 진행하고 있다. 부서 간 소통을 독려해 자발적인 식품안전문화 정착도 유도하고 있다.
롯데웰푸드 관계자는 "당사의 모든 공장은 GFSI의 글로벌 식품안전 인증 규격을 기반으로 국제 수준의 식품안전관리체계를 운영하고 있다"며 "이번 글로벌 해썹 인증을 계기로 예방 중심의 관리체계를 더욱 고도화해 전 세계 소비자가 안심하고 선택할 수 있는 제품을 공급할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com