래블업, 연례 기술 컨퍼런스 성료

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29일 서울서 6번째 기술 컨퍼런스 개최

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 인프라 소프트웨어 기업 래블업이 29일 서울 삼성동 코엑스에서 여섯 번째 연례 기술 컨퍼런스를 개최했다고 30일 밝혔다.

'Make AI Composable²'를 주제로 진행된 이번 행사에는 NVIDIA, VAST Data, KT클라우드, 퓨리오사AI, 삼성 웰스토리, RLWRLD, AIM Intelligence, KAIST 등 국내외 기업과 기관이 참여했다. 인퍼런스와 서빙, AI 에이전트, 플랫폼 엔지니어링, 보안, 데이터 파이프라인, 피지컬 AI 등 AI 산업의 기술과 운영 과제를 다뤘다.

신정규 래블업 대표는 오프닝 키노트에서 "AI 산업이 빠르게 성장할수록 개별 기술의 발전뿐 아니라 다양한 기업과 기술이 서로 연결되고 실제 운영 경험을 공유하는 것이 중요해지고 있다"고 말했다.

(왼쪽부터) 노정석 비팩토리 대표, 김준기 래블업 CTO, 김태호 노타 CTO, 이진원 하이퍼엑셀 CTO, 이활석 업스테이지 CTO. [사진=래블업]

래블업은 이날 여러 AI 모델을 하나의 창구로 연결하는 '컨티넘 라우터(Continuum Router)'와 토큰 사용량과 정책, 과금을 중앙에서 관리하는 '컨티넘 허브(Continuum Hub)'를 선보였다.

행사 현장에서는 다양한 AI 모델 간 요청을 유연하게 라우팅하고 토큰 사용량을 통합 관리하는 기술과 함께 '토큰팩토리(Token Factory)' 개념을 소개했으며, 참가자들이 두 제품의 주요 기능을 직접 체험할 수 있는 데모도 진행했다.

패널 토크 'AI 병목을 해결하는 인퍼런스 최적화'에서는 김준기 래블업 CTO, 김태호 노타 CTO, 이진원 하이퍼엑셀 CTO, 이활석 업스테이지 CTO가 AI 반도체부터 모델 개발, 모델 최적화와 인프라 오케스트레이션까지 각 분야에서 추론 병목을 해결하는 방안을 논의했다.

래블업 신정규 대표는 "AI 산업이 빠르게 성장할수록 개별 기술의 발전뿐 아니라 다양한 기업과 기술이 서로 연결되고 실제 운영 경험을 공유하는 것이 중요해지고 있다"며 "이번 컨퍼런스에서 국내외 기업과 전문가들이 AI 산업의 기술 과제와 방향을 함께 논의할 수 있었다"고 말했다.

nylee54@newspim.com