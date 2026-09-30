'로또 1등도 출근합니다' 이준혁→서현우, '원팀' 케미 공감 도파민 터뜨렸다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'가 이준혁을 비롯한 배우들의 탄탄한 열연과 영업 5팀의 끈끈한 팀워크로 시청자들의 공감과 몰입을 이끌고 있다.

2주 연속 티빙 주말 구독 기여 1위를 차지한 것은 물론, 3주 연속 주간 구독 기여 종합 2위를 이어가고 있는 것. 여기에 tvN에서 방송된 6회 시청률은 전국 가구 기준 평균 5.0% 최고 6.0%를 기록했고, 수도권 가구 기준은 자체 최고인 평균 5.0% 최고 5.8%를 경신하며 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률 역시 수도권과 전국 기준 모두 지상파 포함 전채널 1위에 오르며 열띤 호응을 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 로또 1등도 출근합니다 비하인드컷. [사진=티빙] 2026.09.30 moonddo00@newspim.com

그런 가운데 시청자들을 사로잡은 홍성의 순간들이 담긴 미공개 컷이 공개돼 기대감을 높인다. 마음과 호흡을 맞춰가며 진짜 한팀으로 거듭나는 영업 5팀에 이어, 장난기 가득한 비하인드 컷에서는 카메라 밖에서도 완벽한 '원팀' 콤비가 엿보인다. 여기에 장경철(이현균), 진해주(옥자연) 등 각양각색의 캐릭터 플레이가 눈길을 끄는 가운데, 영업 5팀의 히든카드로 활약한 톱스타 '유지현'으로 변신한 유이의 톱스타 아우라 역시 호기심을 더한다.

먼저 이준혁은 묵묵히 참고 견뎌왔던 과거와 달리, 일과 사람을 알아가며 직장에서 새로운 재미를 찾아가는 '공은태'를 섬세하게 그려내며 극의 중심을 단단히 지키고 있다. 마음속의 '비빌 언덕'을 믿고 과감하게 밀어붙이는가 하면, '함께'의 의미를 알며 사람을 챙기는 팀장으로 성장하는 공은태의 한결 편해진 표정이 전해진다. 무엇보다 혼자였던 공은태의 곁에 조금씩 '팀'이 채워지는 가운데, 곁을 채우는 팀원들과 이를 이끌어가는 팀장 공은태가 또 어떤 일을 해결할지 궁금해진다.

그런 공은태와 완벽한 파트너 호흡으로 거듭나는 '양준호'로 분해 능글맞고 유쾌한 연기를 펼친 서현우의 진가도 대단했다. 양준호는 미처 생각하지 못한 전략으로 사고를 수습하는가 하면, 공은태에게서는 찾아보기 힘든 사근사근한 농담과 입담으로 분위기를 환기시키며 영업 5팀에 활력을 더했다. 무엇보다 공은태와 적대감을 드러내며 티격태격하던 과거와 달리, 이제는 같은 목표를 바라보며 뿌듯함을 나누는 두 사람의 관계 변화가 훈훈함을 더한다.

묵직한 존재감으로 홍성에 긴장감을 더한 '정선혁' 역의 오대환의 활약 역시 빛났다. 공은태의 변화와 함께 환경을 바꾸기로 결심하며 홍성의 적으로 돌아온 정선혁. 그러나 공은태의 첫번째 사수로 로또를 소중하게 나눠 쥔 과거부터, 서로의 고충을 털어놓았던 옥상에서의 모습은 이들이 공유한 과거를 다시금 곱씹게 한다. 무엇보다 공은태의 선택으로 정선혁의 자존심이 무너짐과 동시에 숨통이 트인 가운데, 그 선의가 정선혁을 어떤 방향으로 이끌지 귀추가 주목된다.

여기에 공은태와 함께 성장하며 진짜 '팀'으로 거듭난 영업 5팀 홍진기, 하율리, 백예인의 활약도 빼놓을 수 없다. 홍진기는 공은태를 향한 존경과 닮고 싶은 마음은 크지만 시행착오를 겪는 사원 '박기태' 역을, 하율리는 계약직이라는 불안정한 위치에서도 자신의 가치를 깨닫기 시작한 '이지혜'로 분해 짠한 공감을 불러일으켰다. 이들이 어떤 식으로 자신을 증명해 나갈지 막내들의 성장 역시도 궁금증을 더한다. 무성한 소문의 진실이 '내부 고발'로 밝혀진 장향은 역의 백예인도 눈길을 끈다. 진상을 캐묻고 의심하기보다, 신뢰를 바탕으로 영업 5팀에 자연스럽게 스며들고 있는 장향은. 이제 팀의 일원으로 자리 잡아가고 있는 그가 영업 5팀과 함께 어떤 활약을 펼칠지 궁금증을 높인다.

한편, 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 7-8회는 오는 10월 1일 오후 6시 티빙에서 독점 선공개된다. tvN에서는 오는 10월 5일 저녁 8시 10분부터 7-8회가 연속 방송된다.

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