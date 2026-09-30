[1보] 北, DMZ 지뢰 폭발에 "명백한 자작극...가차없는 보복"

AI 핵심 요약beta
- 북한이 30일 DMZ 지뢰 폭발 관련해 모략극이라 주장했다.
- 김여정은 한국군 자작극이라며 정치·군사 도발을 비난했다.
- 북한은 실사격 시 즉시 보복하고 반격수단을 증강하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 지난 21일 비무장지대(DMZ) 지역에서 발생한 지뢰 폭발로 한국군 장병이 부상당한 사건과 관련해 "한국 군부깡패들의 모략극"이라고 발뺌했다.
북한은 30일 김여정 노동당 부장의 담화를 통해 "이번 사건은 도발 시기와 수법에 있어서 10여년 전 세상을 소란하게 했던 목함지뢰 사건을 그대로 방불케 하는 명백한 자작극"이라고 주장한 것으로 관영 조선중앙통신이 전했다.
국무위원장 김정은의 여동생인 김여정은 담화에서 "간과할 수 없는 것은 이번에도 한국 무장 깡패들이 근거없는 결과를 조작하고 '합당하고 상응한 조치 시행'을 공공연히 운운하며 우리에 대한 정치·군사적 도발을 정당화할 명분을 만들어내고 있는 사실"이라고 주장했다.
김여정은 "우리는 결코 국경선 일대에서 벌어지는 우려스러운 적대행위들을 지켜보고만 있지 않을 것"이라며 "만약 남부 국경 영구화 공사를 진행하는 우리 군인들을 향해 한국군 깡패들이 경고사격이 아닌 실지사격을 가해온다면 우리 국경부대들은 즉시적이고 가차없는 보복을 가할 것"이라고 위협했다.
또 "이미 그에 대한 대응 행동지침은 국경선 방어 구분대들에 하달된 상태이며 최근 도발이 잦은 한국군 3군단 21보병사단 비무장지대 방향에 우리 군대는 전술적 반격수단들을 증강하는 조치를 취하기로 했다"고 강조했다.
yjlee@newspim.com